У Парижі показали концепт Alfa Romeo Cuorerosso: як виглядатиме майбутнє італійського бренду

Як повідомляє Alfa Romeo, новинка є не просто дизайнерською вправою, а справжнім маніфестом, що визначає перехід бренду до нової ери мобільності. Концепт отримав фірмову філософію "Необхідна краса", яка відкидає все зайве заради чистої естетики та максимальної функціональності.

Дизайн та аеродинаміка

Купе формату 2+2 має довжину 4700 мм та важить 1750 кг. Інженери досягли вражаючого коефіцієнта аеродинамічного опору 0,28 завдяки низькому дифузору та фірмовій "зрізаній кормі", яка є відсилкою до класичних спорткарів марки.

Спереду виділяється оновлена решітка, яка тепер інтегрована прямо в скульптуру кузова і має підсвічування у вигляді серцебиття. Традиційні дверні ручки зникли: доступ до салону відкривається через сенсори на даху, причому задні двері відчиняються проти ходу руху.

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Технології та салон

Усередині панує мінімалізм та абсолютна орієнтація на водія. Замість звичної панелі приладів встановлено динамічний інтерфейс, який змінює конфігурацію залежно від режиму їзди, залишаючи лише найважливішу інформацію під час активного кермування.

"Ми переносимо нашу ідентичність у майбутнє, де технології та якість завжди служать емоціям від водіння", – Санто Фічілі, генеральний директор Alfa Romeo та Maserati.

Кермо працює за технологією електронного управління, але зберігає чіткий фізичний зворотний зв'язок. В оздобленні салону використали інноваційні матеріали, зокрема регенеровану шкіру та надлегку тканину, розроблену спільно з яхтсменами з команди Luna Rossa.

Що під капотом

Хоча концепт орієнтований на гнучку мультиенергетичну платформу, він не обмежується лише електрикою. Архітектура дозволяє встановлювати різні гібридні системи, включно з топовим 2,9-літровим V6 у поєднанні з повним приводом Q4.

Такий підхід гарантує, що майбутні серійні моделі Alfa Romeo збережуть свій агресивний спортивний характер. Незалежно від обраного типу двигуна, італійці обіцяють залишити головне – емоції від водіння.