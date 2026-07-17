У патрульного поліцейського можуть забрати Audi за майже 3 мільйони, оформлену на діда-пенсіонера

Йдеться про Audi S6 2020 року випуску вартістю 2 млн 905 тис. гривень. Формально автомобіль зареєстрували на діда поліцейського у вересні 2024 року. Як це не дивно, але в офіційному релізі САП вказано прізвище інспектора.

Ймовірно, для цього у прокуратури були підстави, оскільки у більшості випадків релізи поліції, БЕБ, САП, СБУ, прокуратури прізвища підозрюваних, обвинувачених, засуджених не згадуються.

Хто насправді користувався авто

За даними САП, саме згаданий інспектор підшукував автомобіль на спеціалізованих сайтах, домовлявся про його купівлю, організовував технічну діагностику, а після придбання фактично користувався транспортним засобом.

Як зазначає прокуратура, це підтверджують результати негласних слідчих дій, записи камер відеоспостереження, а також сплата поліцейським штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих на цьому автомобілі.

Доходів на таку покупку не знайшли

Під час аналізу офіційних доходів і витрат родини поліцейського та його близьких, за інформацією САП, не встановлено законних джерел коштів, достатніх для придбання автомобіля такої вартості.

Окремо зазначається, що фінансовий стан діда-пенсіонера не дозволяв здійснити таку покупку за рахунок власних доходів або заощаджень.

Різниця – понад 2,7 мільйона гривень

За підрахунками прокуратури, різниця між вартістю автомобіля та законними доходами сім'ї перевищує 2,7 млн гривень.

На цій підставі САП запросив Вищий антикорупційний суд визнати актив необґрунтованим та стягнути його вартість у дохід держави.