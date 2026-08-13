У Польщі 11 вересня стане "чорним днем" для водіїв: проїзд деякими дорогами знову подорожчає

У людей дата 11 вересня найбільше асоціюється з трагічними терористичними актами 2001 року в США (події 9/11), коли атаки змінили систему глобальної безпеки. Оператор Autostrada Wielkopolska обрав чомусь цей день.

Нагадаємо, зазвичай керуюча компанія цієї приватної ділянки А2 підвищувала плату за проїзд кожні шість місяців. Однак тут чомусь вирішили скоротити терміни й піднімають тариф через п’ять місяців після попереднього підвищення, обравши ще й такий сумнозвісний день календаря.

Ніби злотий чи два, а набігають сотні

За новими ставками проїзд лише однієї 50-кілометрової ділянки для легковика коштуватиме 41 злотий замість 40, для мотоцикла – 21 замість 20 злотих.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для вантажного транспорту подорожчання буде відчутнішим. Завдяки експертам 40ton.net, є можливість порівняти старі та нові цінники, а редакція Авто24 ще й конвертує ті величини під гривневий еквівалент.

Тариф для двовісних машин із причепом зросте з 69 до 71 злотого (849 грн), для тривісних – зі 105 до 108 злотих (1 291 грн), а для транспортних засобів із понад трьома осями – зі 160 до 165 злотих (1 972 грн).

Найвищий тариф встановлено для великогабаритного транспорту – замість 400 злотих потрібно платити 410 злотих (4 902 грн).

Скільки це для вантажівок

Для повнорозмірних вантажівок новий тариф означає близько 3,30 злотого за кілометр проти нинішніх 3,20 злотого. Для міжнародних перевізників це приблизно 77 євроцентів за кілометр замість 74.

При цьому йдеться лише про три платні відрізки. Ділянка А2 від Нового Томишля до Жепіня має інший тарифний режим і це підвищення на неї не поширюється.

Відеотолінг трохи здешевить проїзд

Одночасно з підвищенням Autostrada Wielkopolska запровадить знижки для тих, хто користується автоматизованою системою оплати Videotolling – електронна система стягнення плати за проїзд. Вона розпізнає номерні знаки автомобіля, але для цього транспорт потрібно попередньо зареєструвати, зокрема через Autopay.

Знижка становитиме від 1 до 5 злотих за ділянку залежно від категорії. Для вантажівок категорії 4 вона буде максимальною – 5 злотих. Тобто замість нового тарифу 165 злотих перевізник заплатить 160 злотих (1 912 грн).

Втім, із системою можуть виникати проблеми у машин із новими або нестандартними номерними знаками. Оператор не завжди коректно розпізнає такі номери, через що перевізник ризикує не отримати обіцяну знижку.

Чому оператор може так підвищувати ціни

Autostrada Wielkopolska має право самостійно встановлювати тарифи на цій частині А2. GDDKiA не може просто скасувати підвищення, оскільки це передбачено концесійною угодою, укладеною ще у 1990-х роках і розрахованою до 2037 року.