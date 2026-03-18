У Польщі чоловік склав "на права" зі 139-ї спроби: скільки років і грошей на це пішло

Кандидат у водії складав іспит на водійські права дев'ять років. У поліції, на яку посилається moto.pl, уточнюють, що йдеться не про загальну кількість спроб. Мова йде не про складання теоретичних та практичних іспитів, а лише про їх першу частину.

Взагалі у Польщі це велика проблема і складання іспиту на водійські права там залишається значним викликом для водіїв-початківців. Статистика показує, що рівень успіху низький, і деякі водії витрачають на це роки.

Масштаб проблеми не осягнути

Історія жителя Малопольського воєводства яскраво ілюструє труднощі, з якими стикаються кандидати у водії. Чоловік складав теоретичний іспит у Тарнові 139 разів, і лише остання спроба завершилася прохідним балом.

Весь процес тривав дев'ять років, а загальна вартість спроб становила приблизно 5 000 злотих (59 500 грн). Як з'ясувалося, однією з причин його невдачі були неповні навчальні матеріали, оскільки він використовував демонстраційну версію тестів.

Хоча чоловік нарешті склав теоретичний іспит, йому все ще потрібно скласти практичний. Цей етап також виявляється складною перешкодою для багатьох, про що свідчать дані екзаменаційних центрів.

Нинішні розміри оплати за державні іспити на водійські права у воєводських центрах дорожнього руху діють з вересня 2025 року. Таблицю зроблено на прикладі Сілезького воєводства.

Низький прохідний бал відносно Європи

Польща має низькі показники порівняно з іншими європейськими країнами щодо рівня успішного складання іспитів на водіння. Торік лише 41,56% кандидатів склали іспит з першої спроби. Якщо врахувати наступні спроби, то цей показник падає до 34,97%, що демонструє масштаб проблеми.

Відмінності також помітні між містами. Найлегше скласти іспит у центрах, де відсоток успішного складання значно вищий (Остроленка, Сувалки, Лешно, Тарнобжег, Жешув, Познань та Ломжа).

А ось в інших місцях відсоток успішного складання залишається дуже низьким (Радом, Краків та Ельблонґ).

Екстремальним прикладом є місто Пйотркув Трибунальський в Лодзинському воєводстві, де на 891 іспит категорії B лише 31 успішно складено з першої спроби.

Проблеми виникають не просто так

Складна процедура іспиту після навчання та отримання водійського посвідчення вже вивчається, аналізується. Експерти називають кілька основних причин.

Перездати іспит не забороняється, але щоразу за це потрібно платити як за теоритичну частину, так і практичну, тобто за водіння.

Що заважає у складанні іспиту:

стрес часто паралізує навіть добре підготовлених кандидатів;

якість навчання не завжди відповідає вимогам іспиту;

процедура складання іспиту є надмірно суворою та неоднозначною.

Не рекорд



Випадок у Тарнові незвичайний, але не є національним рекордом. Польські ЗМІ повідомляли, що водій з центрального міста Пйотркув-Трибунальський склав теоретичний іспит після 163 спроб протягом 17 років. Про це нагадало вже інше видання tvpworld.com.

За словами чиновників, повторні спроби є поширеним явищем. Одному кандидату знадобилася 71 спроба, перш ніж нарешті скласти практичний іспит з водіння, тоді як інший водій-початківець намагався скласти практичний іспит 58 разів і досі намагається.

Після успішної здачі теорії чоловік ще має скласти практичну частину іспиту, а це також складно.

Згідно з польським законодавством, кандидати можуть перескладати теоретичний або практичний іспит з водіння необмеженою кількістю разів.

Реформи поки не буде

Попри численну критику, Міністерство інфраструктури не планує змінювати законодавство щодо проведення іспитів на водійські права. Відтак кандидати у водії повинні продовжувати працювати з чинною системою, яку багато хто вважає надзвичайно складною.