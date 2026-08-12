У Польщі хочуть саджати п’яних водіїв за ґрати: в'язниця стане нормою, а не винятком

Умовний термін після набуття чинності новими правилами залишать лише для виняткових випадків. Саме ув’язнення не можна буде замінити штрафом чи громадськими роботами.

Зміни стосуються Кримінального кодексу та Кодексу про дрібні правопорушення, що мають на меті обмежити застосування штрафів, громадських робіт та умовного припинення провадження. Про підготовку змін в законодавче поле Польщі розповідають vitrina.pl, autocentrum.pl та ряд інших видань цієї країни.

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Навіть перше порушення стане серйознішим

Міністерство юстиції стало ініціатором запровадження суворішого покарання для водіїв у нетверезому стані та тих, хто порушує заборони на керування транспортними засобами, винесені судом.

Зміни стосуватимуться не лише рецидивістів. Польські суди більше не зможуть припиняти кримінальні провадження щодо водіїв, яких затримали за керування напідпитку або за порушення судової заборони на керування.

Нині така можливість існує, якщо суд вважає, що суспільна небезпека вчинку була незначною. Після запровадження нових правил цей механізм планують скасувати навіть для тих, хто вперше сів за кермо після алкоголю.

Не всі вважають нові правила правильними

Ініціатива вже викликала критику серед польських юристів. Професор Комісії з кодифікації кримінального права Анджей Сакович вважає, що чинне законодавство дозволяє судам достатньо гнучко підбирати покарання, а обов’язкове ув’язнення в окремих випадках може бути надмірним.

Схожої думки дотримується професор Ягеллонського університету Гжегож Богдан. На його думку, автоматичне посилення покарань не обов’язково зменшить кількість таких правопорушень і може перетворитися на "каральний популізм".

Тож у Польщі хочуть зробити ставку на принцип: сів за кермо п’яним повторно – готуйся до реального тюремного терміну.