У Польщі хочуть змінити правила оренди авто: самих водійських прав буде недостатньо

У Польщі готують нові правила для компаній, які здають автомобілі в оренду. Зараз для отримання машини зазвичай достатньо показати водійське посвідчення, документ, що посвідчує особу, та підписати договір.

Однак наявність пластикового посвідчення не гарантує, що водій має право керувати автомобілем. Документ може залишатися у людини навіть після призупинення права керування або судової заборони. Як пише Autoviny, прокатні компанії хочуть зобов’язати перевіряти актуальний статус водійських прав перед передачею автомобіля.

Штраф – до 7000 євро

Якщо компанія передасть автомобіль людині, якій заборонено керувати, і не перевірить її статус, їй може загрожувати штраф до 30 000 польських злотих, що в конвертації буде приблизно 7 000 євро або 357 320 гривень.

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Водночас покарання не має застосовуватися автоматично за будь-яке порушення клієнта. Ключовим стане саме невиконання компанією обов’язку перевірити право водія на керування.

Як перевірятимуть водіїв

У Польщі вже працюють державні цифрові сервіси, через які можна перевірити статус водійських прав. Для польських документів така процедура є відносно простою.

Складнішою може стати перевірка іноземних посвідчень, оскільки прокатні компанії не завжди мають доступ до відповідних державних реєстрів інших країн.

Коли це запрацює

Нові правила є частиною ширшого посилення боротьби з водіями, котрі сідають за кермо попри судову заборону. Для таких порушників також планують жорсткіші санкції, зокрема можливу заборону керувати транспортними засобами на 5 років.

Польський уряд розраховує завершити роботу над законодавчими змінами у першому кварталі 2027 року. Якщо їх ухвалять, одного пред’явлення водійського посвідчення під час оренди автомобіля буде недостатньо.