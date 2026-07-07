У Польщі облаштують пандуси для очищення снігу з вантажівок: в Україні ця тема й досі не на часі

Загалом Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей Польщі (GDDKiA) визначила 45 локацій, де до кінця 2026 року мають бути підготовлені нові об'єкети. Орієнтовна вартість інвестиції становить близько 20 млн злотих.

Про таку новацію редакція Авто24 дізналася з отриманого релізу Ministerstwo Infrastruktury Польщі. Проєкт поляки затіяли серйозний і роботи вже розпочалися.

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Локації визначено, гроші виділено

Нові пандуси з'являться на майданчиках відпочинку вздовж доріг A2, A4, S5, S7, S17, S19 та S61. Найбільше об'єктів планують побудувати в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Також вони з'являться у Підляському, Куявсько-Поморському, Великопольському, Мазовецькому, Опольському та Свентокшиському воєводствах.

Під час вибору місць GDDKiA враховувала насамперед безпеку руху. Пандуси розташовуватимуть там, де вантажівки зможуть безпечно заїжджати та виїжджати без виконання небезпечних маневрів заднім ходом.

Один з паркінгів обабіч польської автомагістралі, де на виїзді вже облаштовано снігову рампу. Фото: Ministerstwo Infrastruktury

У відомстві також повідомили, що аналізують додаткові локації для наступних етапів проєкту. Вимогу щодо облаштування інфраструктури для очищення снігу вже включають до нових дорожніх інвестицій, а також враховуватимуть під час модернізації чинних зон відпочинку.

Для встановлення обрано просту за схемою конструкцію снігових естакад для ручного прибирання снігу з даху вантажівок чи автобусів. Фото: Ministerstwo Infrastruktury

Будівництво таких пандусів має підвищити безпеку на дорогах у зимовий період. Про механізовані системи очищення (див. відео нижче) мова поки не йде. Однак й це рішення вже можна назвати позитивним.

Сніг і лід, що накопичуються на дахах причепів та вантажівок, можуть падати під час руху й створювати серйозну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Нова інфраструктура дозволить водіям швидко та безпечно очищати транспорт перед виїздом, не порушуючи при цьому техніки безпеки.

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Де в Україні є снігові рампи

Як показав моніторинг Авто24, загальнодоступних естакад або рамп для очищення дахів вантажівок від снігу в Україні фактично немає. Про необхідність такої інфраструктури говорять уже не перший рік, однак до її масового облаштування справа так і не дійшла.

Поодинокі високі платформи встановлюють лише окремі великі транспортні компанії та логістичні комплекси для власних потреб. Однак вони відомчі.

Про таку снігову рампу українські водіїї можуть тільки мріяти, хоча кошторисна вартість такої конструкції копійчана. Фото: сайт dekra-roadsafety.com

Водночас чинні правила охорони праці фактично забороняють водієві самостійно залазити на дах напівпричепа для прибирання снігу. Згідно з українськими Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті та Правилами охорони праці на автомобільному транспорті, роботи на висоті понад 1,3 м потребують спеціального навчання, медичного допуску та використання сертифікованих засобів захисту.

Крім того, дах або тент більшості напівпричепів не обладнані анкерними точками для страхування та не розраховані на вагу людини. На обледенілій поверхні ризик падіння чи навіть пролому конструкції суттєво зростає.

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Саме тому безпечним способом очищення вважається використання спеціальних снігових рамп, коли водій працює з платформи, обладнаної захисними поручнями (перилами), використовуючи довгі шкребки для снігу.

Попри це, українським водіям доводиться працювати в умовах, коли такої інфраструктури майже немає. Водночас відповідальність за технічний стан транспортного засобу залишається за водієм, а виїзд на дорогу з неочищеним від снігу чи льоду дахом становить небезпеку для інших учасників руху.

Подумки українські водії заздрять американцям, які вже давно користуються сучасними снігочисними установками

для підготовки вантажівок та автобусів до виїзду на дороги загального користування. Там завдяки такій системі (див. відео внизу) прибирання однієї фури відбувається за 30 секунд, загальна продуктивність – до 60 одиниць транспорту на годину.