У Польщі радикально посилюють покарання для водіїв: за що забиратимуть права на 3 місяці

Як повідомляють польські ресурси moto.pl й TVN24, ініціатором таких суворих заходів виступило Міністерство інфраструктури після низки гучних аварій.

Останньою краплею став інцидент поблизу Радома, де легковик виїхав прямо перед пасажирським потягом, що призвело до сходження вагонів з рейок та людських жертв.

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Штрафи не допоможуть

Зараз помилка на переїзді коштує польському водієві 2000 злотих штрафу (23 874 грн) та 15 штрафних балів. Причому присутність поліції не обов'язкова, адже порушення масово фіксують камери відеоспостереження, а штрафи приходять прямо на домашню адресу.

Проте навіть такі серйозні суми не лякають порушників. Пасажирський потяг компанії PKP Intercity важить від 280 до 500 тонн, тому півторатонний автомобіль не має жодних шансів при зіткненні, але водії продовжують ігнорувати закриті шлагбауми.

Радикальні зміни та нові покарання

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак на своїй сторінці у Facebook анонсував абсолютно новий підхід до безпеки.

"Водій, який в’їжджає на залізничний переїзд на червоне світло, позбавляється водійських прав на три місяці. Ця норма працюватиме автоматично та стане обов'язковою. Механізм буде таким самим, як і при перевищенні швидкості в населеному пункті більш ніж на 50 кілометрів за годину, – підкреслив Даріуш Клімчак.

Але лише конфіскацією "прав" справа не обмежиться. Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством юстиції готують зміни до Кримінального кодексу, які передбачають обов'язкове тюремне ув'язнення для тих, хто спровокував аварію на коліях.

Затягувати з нововведеннями польська влада не збирається. Прем'єр-міністр очікує побачити готовий проєкт змін на столі Ради міністрів вже наступного тижня, тому оновлені правила можуть запрацювати ще до кінця поточного року.