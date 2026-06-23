У Польщі в п'ять разів подорожчало обовʼязкове навчання для водіїв, які їздили пʼяними

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють підвищення кількома причинами. Насамперед попередній тариф у 500 злотих діяв ще з 2019 року і вже не покривав витрат на проведення дводенного навчання через інфляцію, пандемію та загальне подорожчання послуг.

Крім того, центри WORD неодноразово зверталися до влади з проханням переглянути вартість курсу, адже були зобов’язані проводити його фактично без прибутку. Про це пише moto.pl.

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Кого стосуються зміни

Окрім зазначеної вище причини, є ще одна підстава для запровадження такого курсу – посилення відповідальності для водіїв, котрі сідають за кермо у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Влада розраховує, що висока вартість курсу в 2500 злотих (29 858 грн) стане додатковим стримувальним фактором для потенційних порушників.

Курс перепідготовки є обов’язковим для водіїв, яких викрили у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного або іншого сп’яніння. Направлення на таке навчання видає місцева адміністрація.

Взагалі це поки добровільно-примусовий процес навчання, можеш не проходити, але тоді за кермо – зась. Фото: Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl

Не плутайте зі "зняттям" штрафних балів

Варто зазначити, що курс перепідготовки не має стосунку до зменшення штрафних балів. Після його проходження водій не отримує жодних бонусів у вигляді списання балів.

Окремо існують курси для зменшення штрафних балів, вартість яких може сягати близько 1100 злотих (13 140 грн). Їхня ціна не регулюється цим рішенням і залишається незмінною.

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Як проходить навчання

Курс триває два дні. Щодня учасники мають відвідати вісім навчальних годин тривалістю по 45 хвилин.

Під час занять розглядають питання безпеки дорожнього руху, а також вплив алкоголю, наркотичних та інших психоактивних речовин на здатність керувати автомобілем.

При цьому мова про складання іспитів не йде. Для успішного завершення курсу достатньо бути присутнім на всіх заняттях. Центри WORD не проводять ані тестів, ані підсумкових іспитів.

Навчальний клас з ПДР, але після такого навчання жодних екзаменів, достатньо проходження курсу з 16 годин лекцій та перегляду підібраних програм на моніторі, хоча... Фото: Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl

Що дає проходження курсу

Після завершення навчання водій отримує сертифікат, який необхідно подати до органу, що видав направлення. Цей документ є одним із необхідних етапів для відновлення водійських прав.

У деяких випадках водієві також доведеться пройти медичний огляд та повторно скласти іспит на водійські права.