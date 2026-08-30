У Польщі використали усі комбінації номерів на машини з США та Японії: як тепер реєструють авто

Міністерство інфраструктури Польщі змінило порядок символів на коротких номерних знаках. Вигадувати щось дороге й складне для запровадження не стали. Номери просто "перевернули".

Попередній формат передбачав одну літеру, що позначала воєводство, та три символи автомобіля. За новою схемою їх поміняли місцями: спочатку подано три символи, після них – літера воєводства.

За оцінками польської влади, таке рішення дозволить майже вдвічі збільшити кількість доступних комбінацій без зміни самого розміру номерної таблички. Про це повідомили Auto-swiat, Rzeczpospolita та інші видання.

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Для яких авто потрібні короткі номери

Короткі номерні знаки з'явилися в Польщі у 2018 році. Їх запровадили передусім для автомобілів, імпортованих із країн, де використовуються компактніші номерні таблички.

Насамперед йдеться про машини зі США, Канади та Японії. Ці автомобілі мають менше місця для розміщення номерних знаків порівняно з європейськими стандартами.

Через свою форму менші номерні знаки пропонують значно менше комбінацій цифр та літер. Це, у поєднанні зі зростанням попиту на них, вимагало зміни правил.

Від перестановки символів обсяг комбінацій зріс удвічі. Колаж: Авто24 з ілюстрації Мінінфраструктури Польщі

Водночас короткі номери швидко стали популярними й серед власників автомобілів, на які цілком можна встановити стандартні польські таблички. Через це доступний запас комбінацій почав скорочуватися ще швидше.

Найбільша проблема – у Мазовецькому воєводстві

Особливо гостро ситуація проявилася у Мазовецькому воєводстві, де зареєстровано найбільше автомобілів у Польщі.

Влада вже намагалася збільшити кількість доступних номерів, замінивши традиційне позначення W на A. Однак і комбінації з новою літерою поступово вичерпуються. Літера вказує на регіон – W для Мазовецького воєводства, Z – для Західнопоморського і т.д.

Тепер польське Міністерство інфраструктури вирішило проблему зміною порядку символів. Для водіїв це означає новий вигляд коротких номерів, але не зміну їхнього розміру. І, зрозуміло, не інша ціна за цю послугу при реєстрації авто – тарифи лишися попередніми.