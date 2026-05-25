У Польщі розбирали крадені авто та продавали за межі країни

За даними слідства, до схеми були причетні громадяни Польщі та Грузії. Польські правоохоронці припускають, що викрадені автомобілі розбирали "під замовлення", а комплектуючі вивозили за межі Польщі.

Про ймовірний злочинний проєкт розповідає у своєму релізі штаб-квартира поліції Варшави. Йдеться про "грузинський слід", але з деяких джерел уже стало відомо, що слідчі мають підозри щодо відвантажень деталей та агрегатів до інших країн.

Читайте також Гуманітарні машини з відміткою "Продаж заборонено" продавали й розбирали на запчастини

Серед вилучених деталей – запчастини від Toyota Corolla

Операцію проводили співробітники варшавського підрозділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з транспортними засобами, спільно з кримінальною поліцією Радома.

Під час обшуків на території житлового комплексу у Кобилці правоохоронці виявили понад 120 автодеталей, які, за попередніми оцінками експертів, могли походити з автомобілів Toyota Corolla, викрадених у Варшаві та околицях у 2025–2026 роках.

На місці затримали трьох чоловіків віком від 29 до 47 років. Побачивши поліцію, вони намагалися втекти, однак після нетривалої погоні були затримані.

З-поміж затриманих українців не було, але постачання "продукції" цього ательє до України не виключається. Фото: Komenda Stołeczna Policji

Запчастини могли експортувати через Грузію

Слідчі вважають, що затримані співпрацювали з громадянами Грузії, які замовляли конкретні моделі автомобілів та організовували вивезення деталей за межі Польщі.

Під час перевірки тягача з напівпричепом поліцейські також виявили фургон Ford Transit та велику кількість автозапчастин. Наразі правоохоронці встановлюють походження вилучених деталей та перевіряють, чи могли вони бути зняті не лише з автомобілів, викрадених у Польщі, а й в інших країнах ЄС.

Окремо затримали 33-річного громадянина Грузії, який приїхав забрати вантажівку з напівпричепом, заповненим автодеталями.

Читайте також У Польщі вкрали танк Т-55

Слідство перевіряє можливий "східний" маршрут запчастин

За оцінками експертів, канал збуту міг бути значно ширшим, ніж одна локація у Кобилці. Найбільш ходові запчастини могли постачатися не тільки до Грузії чи країн Східної Європи, але й до України та Молдови.

Також не виключається версія, що окремі деталі транспортували через Грузію до Росії.

Підозрюваним загрожує до 5 років ув’язнення

Трьом затриманим громадянам Польщі вже висунули обвинувачення у збуті та приховуванні краденого майна. За польським законодавством їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція продовжує ідентифікацію вилучених деталей та встановлює масштаби діяльності угруповання.