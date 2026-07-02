У Польщі запровадили літні правила для водіїв: за що штрафують на 1000 і більше злотих

Таке пожвавлення на автодорогах спонукає до щорічного запровадження тимчасових обмежень. Це не примха поліції, а важливий урядовий інструмент підвищення безпеки та зменшення заторів в умовах масштабного транспортного трафіка.

Найважливіші зміни стосуються вантажного транспорту. Про це пише Авто24. Акцент зроблено на календарні дати.

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Водієві не варто спустошувати гаманець

До кінця серпня для вантажівок із повною масою понад 12 тонн діють обмеження руху у визначені години. Про це не варто забувати, бо штрафи там дошкульні й практично не підлягають оскарженню.

Коли діють заборони на рух:

у п'ятницю – з 18:00 до 22:00;

у суботу – з 08:00 до 14:00,;

а в неділю – з 08:00 до 22:00.

Винятки передбачені лише для окремих категорій перевезень. Крім того, поліція нагадує про норму, яка діє ще з 1 липня 2023 року, але про неї досі забувають багато водіїв.

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На автомагістралях і швидкісних дорогах, де в одному напрямку є лише дві смуги руху, вантажівкам категорій N2 та N3 заборонено здійснювати обгін. Порушення цього правила коштуватиме щонайменше 1000 злотих (11 978 грн), а також 8 штрафних балів.

У що обернеться неповага до знака B-26

Ще більше покарання передбачене за регулярне ігнорування дорожнього знака B-26, що забороняє обгін вантажним автомобілям. Якщо ж водій повторно вчинить аналогічне порушення, штраф збільшиться до 2000 злотих (23 931 грн), а до водійського досьє додадуть 15 штрафних балів.

Це і є той самий знак B-26, зміст якого зрозумілий у будь-якій країні світу. Колаж: Авто24

Правоохоронці також нагадують про відповідальність за перевищення швидкості. Для водіїв, які перевищили дозволену швидкість більш ніж на 30 км/год, більше не діє можливість зменшити кількість штрафних балів шляхом проходження спеціального навчання.

Це означає, що наслідки таких порушень залишатимуться в обліку водія протягом усього визначеного законом строку.