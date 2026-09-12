У Польщі змінять правила паркування: нові знаки можуть врятувати від штрафу

Приїхати автомобілем до польського міста й припаркуватися без зайвих проблем скоро може стати простіше. Міністерство інфраструктури Польщі готує зміни до позначення зон платного паркування. Знаки D-301, D-301a та D-302 отримають новий вигляд і більше інформації.

Для водіїв це важливо не лише через зовнішній вигляд знаків. Нововведення мають змінити сам принцип інформування про платне паркування. Головна зміна: водій зможе побачити на знаку години, коли потрібно платити, та позначення конкретної зони або підзони.

Чому навіть оплата через смартфон не гарантує, що штрафу не буде

На перший погляд, проблема з платним паркуванням давно вирішена мобільними застосунками. Не потрібно шукати паркомат, достатньо вибрати місце, вказати автомобіль і оплатити стоянку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Але є нюанс: у багатьох польських містах платні парковки поділені на підзони. І водій повинен самостійно вибрати правильну.

Для місцевого мешканця комбінація літер або цифр може бути звичною. А от людина, яка приїхала з іншого міста, цілком може не знати, до якої підзони належить конкретна вулиця.

У результаті гроші за паркування можуть бути сплачені, але не за ту зону. Для контролера це вже може виглядати як відсутність правильної оплати.

Саме такі помилки й мають допомогти виключити нові знаки.

Нова "трійка" знаків інформаційної групи має вберегти водіїв від переплати чи штрафів, але для цього варто вчитатися у їх зміст. Колаж: Авто24

Один знак покаже, коли й за що потрібно платити

Зараз водієві нерідко доводиться отримувати інформацію про правила в паркоматі. Якщо поруч його немає, залишається шукати відповідну інформацію в інтернеті або мобільному застосунку.

Після змін ситуація має стати простішою.

Знак D-301 використовуватиметься для звичайної зони платного паркування, а D-301a – для платної зони в центрі міста. На них буде вказано години, у які стягується плата, а також конкретне позначення зони чи підзони.

На самому символі парковки також з'явиться піктограма квитка. Вона має нагадувати водієві про необхідність оплати.

Фактично водієві достатньо буде подивитися на знак перед тим, як залишити автомобіль.

Більше не потрібно буде вгадувати, чи працює платна парковка саме зараз.

У Польщі платні зони працюють за різними правилами

Причина такої плутанини – відсутність єдиного режиму роботи платних парковок. У звичайній зоні плата може стягуватися лише в певні будні та години. Натомість центральна платна зона може мати значно жорсткіші правила: оплата може діяти сім днів на тиждень, а в окремих випадках – цілодобово.

Відрізнятися можуть і тарифи.

Наразі зони платного паркування рідко позначені конкретикою і зазвичай інформацію потрібно отримати з паркомата, хоча винятки бувають Фото: SPP Щецин

Тому правило "припаркувався в центрі – заплати вдень у будні" працює далеко не всюди. Саме місцеві правила визначають, коли водій повинен оплачувати стоянку.

Нові знаки мають зробити цю інформацію доступною безпосередньо на дорозі, а не захованою в паркоматі чи на сайті міської адміністрації.

Змінять і знак виїзду з платної зони

Окреме нововведення стосується знака D-302, який повідомляє про завершення зони платного паркування.

Його також планують оновити. Це може здатися другорядною деталлю, але для водіїв вона має практичне значення. Чітке позначення межі зони дозволяє зрозуміти, де закінчуються відповідні правила.

Особливо це важливо на вулицях, де платна зона фактично переходить у звичайну територію без очевидної зміни дорожньої ситуації.

Щоб не напружувати мізки щодо незнайомого слова Strefa, редакція Авто24 відразу дала україномовну підказку. Колаж: Авто24

Але є і погана новина: платити доведеться за більше місць



Саме ця частина реформи може не сподобатися водіям. Зараз у польських платних зонах оплата стягується за паркування у спеціально визначених місцях. Тобто сам факт перебування автомобіля в межах платної зони не завжди означає автоматичний обов'язок платити.

Проєкт пропонує змінити цей принцип. Після набуття чинності новими правилами плату стягуватимуть за зупинку на дорозі загального користування в межах платної зони. Іншими словами, важливим стане сам факт перебування автомобіля всередині зони, а не лише на спеціально позначеному платному місці.

Що це означає на практиці?

Умовно кажучи, зараз водій може побачити, що місце не позначене як платне, і вирішити, що оплачувати стоянку не потрібно.

Після зміни правил така логіка більше не працюватиме. Якщо автомобіль перебуває на дорозі загального користування в межах позначеної платної зони, водієві доведеться враховувати обов'язок сплатити збір.

Тобто новий знак стане не просто підказкою, а фактично попередженням про фінансовий обов'язок.

Штраф стане наслідком помилки, а не незрозумілого знака?

У цьому і полягає головний парадокс нововведення. З одного боку, система стає зрозумілішою. Водій отримує більше інформації, а отже, й менше шансів випадково неправильно оплатити паркування.

З іншого – після чіткішого позначення зони буде складніше пояснити відсутність оплати тим, що водій не знав про місцеві правила.

Якщо знак вказує на зону платного паркування лише на одній стороні вулиці, то інша сторона вулиці не вкрита зоною. Фото: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Джерела зазначають, що за паркування поза визначеним місцем без дотримання правил може застосовуватися штраф у 100 злотих (1196 грн). Це відрізняється від ситуації з відсутністю паркувального квитка, де сума може бути вищою.

Коли польські водії побачать нові знаки

Поки що це лише проєкт змін. Очікується, що нові знаки та пов'язані з ними правила можуть почати діяти на початку 2029 року. До цього часу польським містам ще належить підготувати відповідну інфраструктуру та замінити або встановити необхідні знаки.

Для водіїв головний принцип майбутньої системи можна сформулювати дуже просто: дивитися потрібно буде не лише на паркомісце, а й на знак при в'їзді до зони.

Нові позначення мають нарешті відповісти на три питання, які найчастіше виникають у водія в незнайомому місті: чи потрібно платити, коли потрібно платити та яку саме зону вибрати в застосунку.

Але водночас межі платної території набудуть більшого значення. Якщо автомобіль опиниться всередині такої зони, розраховувати на те, що відсутність спеціальної розмітки автоматично звільняє від оплати, більше не варто.