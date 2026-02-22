У Rivian R1T відірвало панель даху на безконтактній автомийці: чому "без щіток" не означає без ризику

Іронія в тому, що безконтактні автомийки вважаються безпечнішими за традиційні зі щітками. Але цього разу “безконтактність” не врятувала дорогий електрокар від серйозних пошкоджень. Інцидент трапився під час першого візиту власника на безконтактну мийку. У якийсь момент чорна пластикова панель у задній частині даху просто зірвалася з кріплень, зазначає Auto24.

Ця деталь закриває електронні компоненти та антени й тримається на кліпсах і клею. На фото видно, що частина кріплень відірвалася, а клейові смуги відклеїлися повністю. Спочатку можна було подумати, що винен високий тиск води або потужні сушарки в кінці тунелю. Але причина виявилася іншою: один із механічних елементів мийки зачепився під панеллю через неправильне налаштування висоти. Замість того щоб пройти над автомобілем, він підняв і фактично зірвав деталь.

Ремонт може виявитися складнішим, ніж здається

Проблема не лише в зірваній накладці. Під нею розташовані електричні роз’єми та проводка. За словами коментаторів, для повноцінного ремонту може знадобитися часткове розбирання внутрішньої обшивки салону. Крім того, поруч розташований третій стоп-сигнал, який також міг постраждати й потребувати заміни. І все це — на електропікапі, який у США коштує понад 70 000 доларів залежно від комплектації. Для автомобіля такого класу навіть незначне кузовне втручання може вилитися в довгий і дорогий ремонт.

Хто заплатить за пошкодження

За словами власника, страхова компанія автомийки має покрити витрати на відновлення. Проте на практиці це часто означає тривалі переговори між страховиками. Поки тривають бюрократичні процедури, автомобіль може тижнями стояти в сервісі в очікуванні деталей і ремонту. І це після звичайної “швидкої” мийки.

Чи варто мити Rivian вручну

Історія з Rivian показує, що навіть сучасні електромобілі не завжди готові до агресивних автоматичних процедур. Безконтактна мийка справді зменшує ризик подряпин від щіток, але рухомі механізми й високий тиск води все одно залишаються фактором ризику. Для власників дорогих електропікапів це може стати ще одним аргументом на користь ручного миття або перевірених сервісів із коректно налаштованим обладнанням.