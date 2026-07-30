У схемі "три на три" була одна жінка і троє військових: за негідні вчинки усі шестеро вже отримали підозри

За даними слідства, схема діяла із січня по квітень 2026 року. Шестеро жителів Буковини віком від 25 до 39 років розподілили між собою ролі: одні шукали охочих незаконно залишити Україну, інші домовлялися про оплату, організовували транспорт, проживання та перевезення до прикордонної смуги.

Маршрут був відпрацьований. Чоловіків спочатку перевозили з Івано-Франківська до Чернівців, селили в одному з готелів, після чого доставляли ближче до державного кордону. Останню ділянку шляху через лінію кордону вони мали долати пішки, оминаючи офіційні пункти пропуску. Про це йдеться у релізі поліції Івано-Франківської області.

Для кожної поїздки змінювали автомобілі

Правоохоронці задокументували кілька епізодів незаконного переправлення. За інформацією поліції, організатори щоразу використовували різних водіїв, автомобілі та місця зустрічей, аби ускладнити викриття.

Працівники поліції, СБУ та прикордонної служби фактично одночасно затримали усіх шістьох організаторів схеми. Фото: поліція Івано-Франківської області

Така схема, запевняють у прокуратурі, працювала не випадково, а як добре налагоджений механізм. Вартість "послуги" становила щонайменше 7 тисяч євро з людини, хоча в окремих випадках сума сягала 10 тисяч євро.

Обшуки у трьох областях

Поліцейські провели обшуки на території Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської областей. Під час слідчих дій вилучили 11 тисяч євро готівкою, сім мобільних телефонів, чотири автомобілі та інші речові докази.

Усі чотири транспортні засоби організаторів вилучено, але не конфісковано, далі їх долю вирішить суд. Фото: ДПСУ

Затримано всіх шістьох учасників групи – трьох військовослужбовців, двох чоловіків та одну жінку. Усім повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів.

Слідство триває. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб, зокрема тих, хто, за версією слідства, координував діяльність групи з-за кордону.