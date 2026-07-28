"Сірий" імпорт китайських електромобілів за ціною "Запорожця": суд вирішить, наскільки це законно

Обвинувальний акт стосовно представника іноземної компанії вже скеровано до суду. За даними слідства, фігурант підготував товаросупровідні документи зі свідомо неправдивими відомостями про вартість електрокарів.

Підроблені інвойси він передав перевізнику для проходження митного оформлення на пункті пропуску "Порубне – Сірет". Мета схеми була традиційною для так званого "сірого" імпорту – штучно зменшити митну вартість автомобілів і, відповідно, скоротити суму обов'язкових платежів під час ввезення в Україну.

Оригінали документів знайшли в кабіні водія

Про цей випадок редакція Авто24 вже писала. Тоді під час огляду вантажівки працівники Чернівецької митниці виявили приховані оригінали документів, у яких була зазначена реальна ринкова вартість автомобілів.

За інформацією БЕБ, ціна кожного електромобіля становила близько 1 млн грн, що суттєво відрізнялося від даних у документах, поданих для митного оформлення.

Справжню вартість електрокарів підтвердили приховані в кабіні автовоза оригінали інвойсів. Фото: БЕБ у Чернівецькій області.

У межах розслідування детективи також провели обшуки та вилучили не лише самі електромобілі, а й вантажний автопоїзд із лафетом, яким їх перевозили через державний кордон.

Справу передали до суду

Представнику китайської компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України – надання свідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до суду. Редакція Авто24 стежитиме за розвитком цієї справи та повернеться до теми після рішення суду.