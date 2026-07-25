"Людина-павук" допомогла перехожому на кріслі колісному перейти дорогу: курйозні кадри

Як пише Carscoops, чоловік, який користується колісним кріслом, з усіх сил рухався через проїжджу частину, намагаючись якомога перед швидше перетнути перехрестя перед потоком машин, що чекали на світлофорі.

У цей момент поруч зупинився червоний Jeep Wrangler, з якого вибіг пасажир у костюмі супергероя. "Спайдермен" схопився за ручки візка та оперативно перевіз його на безпечну сторону дороги до того, як для зустрічного транспорту загорілося зелене світло. Після цього він швидко повернувся до свого автомобіля, переконавшись, що ситуація на дорозі залишається безпечною.

Хто ховався під маскою супергероя

Згодом з'ясувалося, що під маскою перебував Кріс Хелленталь, відомий у соціальній мережі Instagram під ніком @neaspidey. Він працює в місцевому розважальному закладі і того дня повертався з дитячого заходу, присвяченого Дню супергероїв. За словами місцевих жителів, Хелленталь регулярно бере участь в благодійних та дитячих святах.

Поліцейське управління Джонсборо опублікувало відеозапис із камери спостереження в соцмережах, похваливши Кріса Хеллентала за оперативну допомогу. У відомстві підкреслили, що незалежно від кольору світлофора завжди є час зробити правильний вчинок.