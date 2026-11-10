У США помітили дуже дивний прототип позашляховика з радикальним дизайном: що це за авто

Як повідомляє видання Motor1, фотографії незграбного тестового мула вперше опублікував користувач CapnDangerPony у спільноті Reddit. Машина має дуже короткі звиси, величезний кліренс та масивний пластиковий обвіс, який навмисно спотворює реальні форми кузова.

Візуально цей високий позашляховик виглядає досить куцо, а дехто з коментаторів навіть помітив схожість зі старим Isuzu VehiCross. Камуфляж намагається приховати спойлер на даху та інші аеродинамічні елементи, проте добре видно округлі пропорції задньої частини. При цьому передні та задні колісні арки взагалі не збігаються з лінією коліс.

Чиї це колеса та до чого тут Ford

Оскільки кузовні панелі можуть бути просто зібрані з різних моделей для відволікання уваги, єдиною реальною зачіпкою залишаються колісні диски. Вони дуже нагадують ті, що Ford пропонує для пакету Bronco Sinister Bronze або версії Everglades, але мають товстішу зовнішню кромку. Також є певна схожість із дисками від Jeep Wrangler у виконанні Willys 41 Edition.

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Уважні автомобілісти висунули цікаву теорію щодо походження машини. "Я думаю, можливо, вони везуть Ford Everest до США. Кут нахилу лобового скла, форма пасажирського вікна та колеса на шість болтів наштовхують мене на цю думку", – зазначив користувач платформи під ніком PreparationSuper1113.

Хай там як, а загадкова новинка виглядає більш обтічною за сучасні рамні всюдиходи. Найцікавіше те, що це, швидше за все, стовідсотковий електромобіль. Під заднім бампером немає жодного натяку на вихлопну трубу, а днище виглядає абсолютно плоским, що характерно для масивного блоку тягової батареї.