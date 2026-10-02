У США продають унікальний Porsche 911 Targa від Singer за мільйон доларів

Автомобіль пройшов повне переосмислення в ательє Singer Vehicle Design в межах особливого проєкту Cape Palmas Commission. З моменту завершення реставрації спорткар проїхав лише 607 миль (близько 977 км). Про це пише topgir.com.ua.

Оціночна вартість рідкісного спорткара становить від $1,1 млн до $1,2 млн.

Техніка та інженерні рішення

Проект Cape Palmas Commission став одним із останніх Porsche 911 Targa, які фахівці Singer переробили у фірмовому стилі Classic Services. Роботи над машиною завершили на початку 2025 року.

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Під капотом ребудованого 911-го встановлено 4,0-літровий атмосферний двигун, який працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач та системою повного приводу.

Серед технічних особливостей моделі:

Керамічний впускний колектор та випускна система з титановим глушником.

Високоефективна карбон-керамічна гальмівна система Brembo.

Кузовні панелі з вуглеволокна, захищені прозорою антигравійною плівкою.

Дизайн та оздоблення

Кузов спорткара пофарбований у спеціально розроблений колір Dark Olive Metallic. На створення цього відтінку дизайнерів натхнуло оформлення швейцарського годинника Vacheron Constantin Overseas Dual Time. Залежно від кута падіння світла темно-оливкове покриття переливається золотистим металічним відблиском.

Зовнішній вигляд доповнюють нікельовані елементи бамперів, шильдики з 24-каратного золота та кастомні колісні диски. У комплекті з автомобілем покупцеві передадуть другий знімний дах Targa у відтінку Euro Green.

Інтер'єр виконано зі спеціальної шкіри та замші Weissach. У салоні встановлено карбонові крісла-ковші, класичне кермо Momo Prototipo та важіль перемикання передач із масиву ебенового дерева. Попри ретро-стиль, спорткар оснастили сучасними опціями: мультимедійною системою Porsche Classic Navigation з підтримкою Apple CarPlay, підсилювачем Audison, акустикою Dynaudio та сабвуфером.

Представники RM Sotheby’s зазначають, що Cape Palmas Commission демонструє безкомпромісний підхід замовника до створення позачасового Porsche 911 Targa. Наразі автомобіль із мінімальним пробігом чекає на нового власника в Калвер-Сіті (штат Каліфорнія, США).