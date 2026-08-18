У Тернополі пасажирів обіцянками-цяцянками не годували – взяли й зробили: на маршрути вийшли 17 тролейбусів

Машини виготовила львівська компанія "Електронмаш" у межах проєкту оновлення громадського транспорту за підтримки Європейського інвестиційного банку. Про це йдеться в релізі Мінрозвитку громад та територій України.

Нові тролейбуси вже вийшли на міські маршрути. Вони мають кондиціонери, сучасну систему опалення, GPS-навігацію, інформаційні табло, відеоспостереження та пандуси для пасажирів з інвалідністю.

106 пасажирів – у 12-метровій машині

Йдеться про тридверні тролейбуси "Електрон" Т19101 (модель Т19). Кожна машина розрахована на одночасне перевезення до 106 пасажирів, з яких 34 можуть їхати сидячи.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тролейбуси мають низьку підлогу по всій довжині салону. Це спрощує посадку для літніх людей, батьків із дитячими візками та пасажирів з обмеженою мобільністю.

Окремий плюс – система нахилу кузова на зупинках (kneeling). Тролейбус може додатково "присісти" до бордюру, завдяки чому пасажирам простіше зайти та вийти із салону.

Асинхронні двигуни та рекуперація

У силовій установці використовуються асинхронні тягові двигуни. Їхня конструкція не потребує частого обслуговування.

Тяговий перетворювач побудований на IGBT-транзисторах і використовує векторне керування. Воно забезпечує плавніший рух, зокрема під час розгонів, гальмувань та проходження складних ділянок із підйомами й поворотами.

Є і система рекуперації: під час гальмування тролейбус повертає частину енергії назад. Її можна використати для власних потреб машини або передати в електромережу.

Перші законтрактовані тролейбуси завод відвантажив Тернополю у червні, а вже у серпні всі 17 пасажирських електротягових машин вийшли на міські маршрути. Фото: мерія Тернополя

Одразу кілька систем гальмування

За безпеку відповідає не одна гальмівна система. У тролейбусі передбачені електродинамічне гальмо, пневматична система EBS з ABS та ASR, дискові гальма, а також стоянкове і світлофорне гальма.

Тобто під час руху та зупинок електроніка й механічні системи працюють разом, допомагаючи контролювати машину в різних дорожніх ситуаціях.

Що отримують пасажири

Окрім технічних характеристик, нові тролейбуси фактично змінюють сам формат поїздки містом: у салоні є згадані на початку кондиціонування та опалення, інформаційні табло, GPS-навігація й відеоспостереження.

Асинхронний електродвигун потужністю під 180 кВт та сучасна система рекуперації енергії роблять машину економічною у володінні. Фото: КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС"

Пандуси та низька підлога роблять транспорт доступнішим для людей з інвалідністю та пасажирів із дитячими візками.

Закупівлю 17 тролейбусів профінансували в межах проєкту Ukraine Urban Public Transport Project II (UUPTP II) за підтримки Європейського інвестиційного банку. Виробник машин – українське підприємство "Електронмаш" зі Львова.