У цьому хмарочосі в Маямі до спорткарів ставляться краще, ніж до людей

Як зазначає Carscoops, володіння суперкаром в Pagani Residences вартістю кілька мільйонів доларів — це не просто статус, а повноцінна частина способу життя. Італійський виробник переносить свою одержимість деталями за межі автомобільного світу, застосовуючи ту ж філософію до нерухомості, сервісу та щоденного комфорту власників.

Консьєрж для автомобілів, а не для людей

Ключовою особливістю Pagani Residences став сервіс Auto Privata, створений у партнерстві з Prestige Imports — одним із найбільших дилерів екзотичних авто у США. Це закритий консьєрж-сервіс, доступний виключно мешканцям вежі, який відповідає за все, що пов’язано з автомобілями у приватному гаражі будівлі.

Суперкар тут не просто стоїть у паркінгу — за ним доглядають. Auto Privata займається технічним обслуговуванням, професійним детейлінгом, організовує кліматичне зберігання, перевезення “від дверей до дверей” і навіть допомагає з пошуком рідкісних або колекційних моделей по всьому світу.

Авто завжди готове до виїзду

Мешканці Pagani Residences щомісяця отримують детальні звіти про стан своїх автомобілів. Також передбачені послуги паркувальника: власнику достатньо лише повідомити, і машина буде підготовлена до поїздки у потрібний момент.

За словами генерального директора Prestige Imports Бретта Девіда, у Маямі автомобільна культура — це більше, ніж просто володіння машиною. Тут важливо, як саме людина з нею живе, і Auto Privata має зробити цей досвід максимально легким та емоційним, не створюючи зайвих турбот для власника.

Дороге життя — в усьому

Pagani Residences складатиметься з 70 квартир, включно з двома дворівневими пентхаусами з панорамними видами. Вартість житла стартує з 3,7 мільйона доларів, і це лише вхідний квиток у світ Pagani поза автосалоном.

Архітектуру будівлі розробляє студія Revuelta Architecture, тоді як за інтер’єри відповідає новий дизайнерський підрозділ бренду під назвою Pagani Arte. У оздобленні використовуються ті самі матеріали, що й у гіперкарах марки: вуглецеве волокно, алюміній, титан, а також преміальна шкіра, натуральне дерево, текстиль і мармур.

Pagani — це більше, ніж автомобілі

З Pagani Residences бренд чітко дає зрозуміти: він більше не обмежується створенням унікальних машин. Це спроба побудувати екосистему для людей, які цінують інженерну досконалість, ексклюзивність і сервіс найвищого рівня.