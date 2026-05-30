У Варшаві злодії розбирають автівки просто на вулицях: які марки в пріоритеті

Про серію таких випадків повідомляють мешканці району Бєлани, зокрема кварталів поблизу вулиць Gwiaździsta та Klaudyny. За словами очевидців, злодії діють переважно вночі, обираючи автомобілі, які кілька днів стоять без руху.

Про прикру пошесть розповів з посиланням на ФБ-публікацію групи Osiedle Ruda (Садиба Руда) русурс ewarszawa.pl. Там учасниця розповіла про свою розкурочену червону Toyota.

За ніч машина може залишитися без "обличчя"

Одним із найгучніших випадків став демонтаж червоного Toyota Yaris Cross, власники якого поїхали на вихідні. Повернувшись, родина виявила на стоянці біля Klaudyna, 36 автомобіль фактично "роздягненим”.

З машини зняли бампер, фари, капот та інші елементи передньої частини кузова. Місцеві мешканці кажуть, що злочинці працюють дуже професійно.

Ймовірно, Toyota Yaris Cross стала цільовим донором для післяаварійної “родички”. Фото: Facebook / osiedle Ruda

Ретельне вивчення всіх епізодів, говорить про те, що за кілька хвилин злодії можуть демонтувати дорогі кузовні елементи, практично не привертаючи уваги.

Деталі йдуть на чорний ринок

За даними експертів, викрадені запчастини потрапляють на нелегальний ринок та використовуються для дешевих кузовних ремонтів після ДТП. Особливий попит мають комплектні передні частини популярних моделей Toyota.

Експерти зазначають, що лише комплект деталей від Toyota Yaris Cross може коштувати кілька тисяч злотих. Через це такі "адресно-цільові нічні розбірки" стали прибутковим бізнесом для організованих груп.

Toyota давно в зоні ризику

У Варшаві Toyota вже багато років залишається одним із найбільш уразливих брендів для автомобільних злочинів.

Раніше поліція боролася переважно з викраденням машин або каталізаторів, однак тепер злочинці дедалі частіше переходять до швидкого демонтажу окремих вузлів прямо на місці.

Які поради захисту вироблено

Проблема для власників полягає ще й у тому, що ремонт після таких крадіжок може тривати тижнями через дефіцит оригінальних деталей та необхідність їх замовлення.

Фахівці рекомендують власникам:

не залишати авто надовго на неосвітлених стоянках;

користуватися стоянками з відеонаглядом;

встановлювати додаткові сигналізації;

оформлювати повне страхування.

Втім, не виключено, що десь на вторинному ринку господарю розібраного авто продадуть викрадені з його ж машини деталі чи агрегати.