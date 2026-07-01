У Варшаві знайшли незвичний спосіб охолоджувати дороги: якою водою заправлені поливальні машини

Замість того щоб зливати воду в каналізацію після технічного обслуговування, комунальні служби дають їй друге життя. У період літньої спеки саме цією водою заправляють поливальну та прибиральну техніку, що миє чи охолоджує вулиці або трамвайні колії.

Для України, як і для багатьох європейських країн, це може стати прикладом ощадливого використання ресурсів в умовах дедалі частіших посух і зміни клімату. Досвід результативної методики рециркуляції водних ресурсів вивчали в редакції Авто24.

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Один басейн – три нічні зміни поливальної техніки

Проєкт координує Варшавське міське управління санітарії (ZOM) спільно зі спортивними центрами, добровільною пожежною службою OSP Wesoła та підрядними організаціями. Під час планового очищення басейнів воду відкачують.

Пожежні частини надали свої помпи й воду з басейна можна рукавами закачувати одночасно в кілька машин. Фото: vitrina.pl

З води випаруються засоби дезінфекції, вона безпечна для навколишнього середовища, людей і поверхонь, що очищаються. Такою водою заправляють поливальні автомобілі та машини для миття вулиць.

На відкачування одного басейну потрібно близько 20 хвилин, а його об'єму вистачає приблизно на три нічні виїзди комунальної техніки.

"Ми використовуємо воду лише після того, як із неї повністю випаровуються дезінфекційні реагенти. Тому вона безпечна для людей, довкілля та дорожнього покриття, – наголошують в Управлінні ZOM.



Мільйони літрів замість каналізації

Цього року програма набула найбільшого масштабу. До неї вже долучилися 16 спортивних комплексів, а після завершення літнього сезону воду почнуть забирати й з відкритих басейнів.

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За сім років реалізації проєкту Варшава повторно використала майже 14 мільйонів літрів води. Нею заправили понад 1200 машин комунальних служб, які регулярно миють близько 1300 кілометрів міських вулиць і трамвайних колій.

Фактично місто отримало додаткове джерело технічної води без збільшення її споживання і головне, безплатно.

Повторне використання води з басейнів за рециклінговою мотодикою економить не тільки кошти, але й водні ресурси столиці. Фото: ZOM

"Що можна зробити із водою з басейну? Знову використати! Ми вже нинішнім літом розпочали сьомий сезон переробки води. Коли басейни роблять технологічні перерви, то вода звідти не зливається в каналізацію, а завантажується в поливальні машини. Ми нею миємо або ж охолоджуємо вулиці та тротуари, - розповідають в Варшавському міському санітарному управлінні.

Досвід, який варто запозичити

В редакції Авто24 вважають, що умовах спекотного літа та дедалі частіших періодів посух такий підхід може бути корисним і для українських міст. Він не потребує складних технологій чи дорогого обладнання – лише координації між комунальними службами, басейнами чи аналогічними їм спорудами дозвілля, як от аквапарки.

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Це дозволяє берегти водні ресурси і, що головне, економити значні обсяги води, що раніше просто зливалися до каналізації.