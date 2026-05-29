У вояк дизель удвічі дешевший: стала відома такса на армійський дизель з в/ч на Хмельниччині

Військові економічні злочини не спадають. В органах правопорядку зазначають, що розкрадання ресурсів для всебічного забезпечення підрозділів стало поширеним явищем і пальне тут на перших позиціях.

Про чергову аферу з армійськими резервами пального розповідається у релізі Державного бюро розслідувань. Підозру оголошено 57-річному штаб-сержанту – водієві, уточнює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Що там виявлено

За даними слідства, військовослужбовець організував схему розкрадання пального. Для цього він вносив неправдиві дані до службової документації, штучно створював “надлишки” дизелю, а потім реалізовував його стороннім особам.

"Штаб-сержант мав доступ до пального та відповідав за його транспортування і видачу, що, за даними слідства, дозволяло забезпечувати внесення неправдивих даних до службової документації, штучно завищувати показники витрат пального та приховувати його фактичні залишки. У результаті утворювалися надлишки пального, які надалі продавалися за готівку, – йдеться у повідомленні Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Пальне продавали за ціною від 35 до 50 гривень за літр, що суттєво нижче ринкової вартості. Продавали великими партіями, вимір йшов на "куби" (див. відео внизу). Правоохоронці затримали посадовця під час спроби продажу однієї тонни дизелю.

За оперативною інформацією, лише за п’ять місяців він міг реалізувати щонайменше 17 тонн пального. Остаточний розмір збитків наразі встановлюється.

Розрахунок за солярку проводився готівкою, що дозволяло уникати цифрового сліду. Фото: ДБР



Схеми з пальним стали системною проблемою

Правоохоронці зазначають, що розкрадання ресурсів, призначених для забезпечення військових підрозділів, залишається однією з найпоширеніших економічних проблем у секторі оборони.

Особливо часто фігурують саме схеми з пальним – через високий попит, значні обсяги споживання та складність оперативного контролю.

Слідчі ДБР наразі перевіряють можливу причетність інших військовослужбовців до оборудки.

Що загрожує підозрюваному

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — викрадення військового майна, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану.

Після передачі 50 тисяч гривень за продану партію пального військовослужбовця затримали. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.