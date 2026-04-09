Виробники вантажівок переносять потужності у Східну Європу

Європейські автовиробники вже не приховують, що готуються до складних часів. Під гаслом "оптимізації виробництва" триває відтік заводів з Німеччини. Процес ще не такий масовий, але вже відчутний.

В штаб-квартирах автобрендів уже знають, що китайські виробники вантажівок ось-ось вийдуть на європейський ринок з електричними магістральними тягачами за цінами на третину нижчими, ніж у європейських автозаводів. Про це пише Авто24, посилаючись на logistyka.rp.pl та інші джерела.

Daimler Trucks оптимізує виробництво

Цей автогігант вже оголосив про будівництво заводу зі складання вантажівок у чеському місті Хеб. Очікується, що будівництво в Хебі розпочнеться наступного року, а перші вантажівки зійдуть з конвеєра наприкінці цього десятиліття.

Тисяча працівників нового заводу вироблятиме до 25 000 автомобілів, кабіни яких постачатиме компанія Woerth.

Менеджери запевняють, що це "додасть потужності" заводу у Верті. Однак у підтексті можна здогадатися: у Чехії дешевша робоча сила.

При цьому в штаб-квартирі бренду наголошують, що Верт залишиться найбільшим складальним заводом компанії, і обидва заводи вироблятимуть моделі з двигунами внутрішнього згоряння та електричні моделі.

"До 2034 року 10 000 працівників забезпечили собі робочі місця, а сам завод Woerth буде модернізовано до 2030 року вартістю один мільярд євро (фарбувальний цех та цех зварювання кабін), при цьому річне виробництво потенційно може перевищити 100 000 вантажівок, тобто до 470 на день", – уточнив голова робочої ради Верта Томас Цвік.



Раніше Mercedes-Benz оголосив про перенесення виробництва фургонів з Людвігсфельде до Явора.

MAN розширює присутність у Польщі

Концерн групи Traton також переносить виробництво вантажівок. Процес розпочався на початку століття. Однак саме тепер цей виробничий кластер в Неполоміце поблизу Кракова увійшов у процес масштабного розширення.

Після подальших інвестиційних вливань це буде найбільший у світі завод з виробництва MAN. Там працюватиме 3500 осіб.

До кінця 2030 року компанія витратить 438,4 мільйона євро на підготовку до складання транспортних засобів наступного покоління та будівництво фарбувального цеху для кабін, які досі імпортувалися з Мюнхена.

Вже озвучено продуктивність — завод потенційно зможе обробляти до 300 вантажівок на день.

Зниження маржі: Mercedes-Benz Trucks шкутильгає

Прогнози невтішні: обидві компанії були змушені інвестувати в країни Центральної та Східної Європи через скорочення маржі. Підрозділ Mercedes-Benz Trucks компанії Daimler Truck завершив 2025 рік із маржею 6,2 відсотка, що на 0,2 процентного пункту нижче, ніж у попередньому році.

Результати не викликали особливого ентузіазму на фондовому ринку: ціна акцій Daimler Truck залишалася незмінною протягом року. У 2025-му компанія Mercedes-Benz продала 63 600 вантажівок у 30 європейських країнах.

Глобальний обсяг продажів бренду досяг 159 900 вантажівок (як і попереднього року), а виручка склала 19,3 мільярда євро, що на 4% менше, ніж у попередньому році. Портфель замовлень на цей рік аналогічний торішньому.

MAN також спіткнувся

Попри те, що виручка MAN зросла на 3% у 2025 році до 14,1 млрд євро і це дало рентабельність продажів у 6,4%, це на 0,3 процентного пункту нижче, ніж роком раніше.

Для всієї групи Traton рентабельність продажів становила 6,3%, що на 2,9 процентного пункту нижче, ніж роком перед цим. Однак рішення масштабувати виробництво у Польщі допомогло втримати гарні позиції на біржі — торік акції групи зросли майже на 16% до 31,50 євро.

Збільшення заробітної плати

Інвестиції в Центральну та Східну Європу заохочуються низькими витратами на робочу силу порівняно із Західною Європою. Згідно з даними Євростату, середня погодинна вартість праці для промислових підприємств, що мають понад 10 працівників, у 2025 році є надто контрастною.

Порівняння погодинної оплати праці:

19,1 євро в Польщі;

19,8 євро в Чехії та Словаччині;

45 євро в Німеччині;

43,1 євро в Швеції.



Дешева робоча сила в ціні

Якщо частково перенести виробництво машин у ці регіони, то наведені вище відмінності у вартості будуть значними, якщо китайські виробники вантажівок вийдуть на європейський ринок.

Підстава для тривоги у європейських виробників вагома: шість китайських брендів цьогоріч оголосили про свій намір продавати електричні тягачі в ЄС за цінами на третину нижчими, ніж у місцевих брендів.