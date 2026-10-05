У Європі накрили масштабну схему постачання авто до Росії: штаб-квартири були в Німеччинів та Австрії

Двоє ділків встигли переправити в обхід санкцій майже шістдесят легковиків та вантажівок, використовуючи транзитні шляхи через сусідні з агресором країни.

Як повідомляє прокуратура німецького міста Кайзерслаутерн, масштабні обшуки пройшли у житлових та комерційних приміщеннях двох бізнесменів у німецькому Нойштадті та австрійському Відні. До спецоперації, яка стала результатом багатомісячного розслідування, залучили митників та поліцію Німеччини, Австрії й Бельгії.

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На санкції їм було начхати

Слідчі з'ясували, що з осені 2022 року до кінця 2024 року підприємці незаконно продали на російський ринок 53 легкові автомобілі та 6 сідельних тягачів з напівпричепами. Щоб заплутати сліди та обійти суворі обмеження Євросоюзу, техніку гнали хитрими маршрутами через Білорусь, Киргизстан та Грузію.

Під час рейдів силовики не лише заблокували банківські рахунки на 278 тисяч євро, а й вилучили чимало цікавого майна. Зокрема, у німецького фігуранта конфіскували автомобілі Porsche та Mercedes-Benz, а у його віденського партнера знайшли 85 тисяч євро готівкою.

Цікаво, що для одного з ділків проблеми із законом не обмежаться лише порушенням санкцій. У Нойштадті поліцейські випадково натрапили на сховані три мисливські гвинтівки з боєприпасами, тож тепер бізнесмену світить ще й стаття за незаконне поводження зі зброєю.

Полювання на тіньових дилерів триває

Нагадаємо, як раніше писало видання Deutsche Welle, європейська юстиція останнім часом серйозно взялася за любителів швидких грошей. Наприклад, у березні суд у Вюрцбурзі відправив на шість років до в'язниці баварського автодилера, який примудрився продати 111 люксових машин для російських спецслужб та топчиновників.

Ще один гучний вирок пролунав у липні 2025 року, коли працівник автосалону в Гессені отримав п'ять років за ґратами за відправку 71 елітного авто до Росії. За даними агенції Reuters, загалом йдеться про десятки тисяч машин, які потрапляють до агресора через треті країни, зокрема Китай, де нові авто часто оформлюють як вживані, щоб не питати дозволу у виробників.