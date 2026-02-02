Ринок сільгосптехніки: Європа втрачає позиції, Азія та Африка нарощує

Попит на машини, навісний та причіпний інструментарій для землеобробітку, кормозаготівлі, догляду за рослинами там суттєво зріс, а на європейських та штатівських землях навпаки – впав. І така динаміка дедалі більше показує контраст.

До такого висновку дійшли експерти італійської торгової асоціації FederUnacoma, проаналізувавши попередні підсумки збуту техніки. На їх статистику посилається trekkeronline.nl.

Поки традиційні ринки як от США та Північно-Західна Європа втрачають позиції, Індія та регіони, що розвиваються, продовжують швидко зростати. Варто нагадати, що це проміжні підрахунки, оскільки остаточна статистика буде трохи пізніше.

США та Європа технікою перенасичені

Для фермерів у Сполучених Штатах це означає значний крок назад. Ринок тракторів у США скоротиться на 10% у 2025 році до 196 000 проданих одиниць — найнижчий рівень за тринадцять років.

Зниження також сильне в Європі: Німеччина (-12,2%), Франція (-14%) та Велика Британія (-14,2%) демонструють двозначні показники у негативному становищі.

Південна Європа тримається

На європейському континенті ситуація не всюди негативна. Загальний ринок механізації сільського господарства в Італії (+17,3%) та Іспанії (+29,3%) демонструє сильне зростання.

Там фермери отримують національні стимули та відкладені інвестиції у заміну. Для виробників і дилерів Південна Європа все ще дає певне полегшення на подальшому скорочуванні європейського ринку.

Індія вийшла в лідери

Справжній рушій зростання продовжує демонструвати Індія. З понад 1,1 мільйона проданих тракторів (+20,9%) країна є безперечно найбільшим ринком у світі.

На сьогодні для індійських фермерів механізація – це не розкіш, а необхідність, що зумовлена зростанням населення та зростанням попиту на продукти харчування.

Наслідки для ринків і цін

За даними FederUnacoma, нинішнє падіння переважно циклічне: базовий попит на механізацію залишається високим. У світі сільськогосподарське виробництво має зрости ще на 14% до 2034 року.

Це можливо лише з більшою кількістю і розумнішими машинами. Очікується, що торгівля сільськогосподарською технікою знову зросте з 2026 року в середньому на 1,9% на рік, досягнувши обороту €92,5 мільярда у 2029 році.

Що демонструє Китай

Китайські виробники швидко набирають частку ринку, пропонуючи дешевші та простіші машини. Це створює тиск на ціни в нижчому сегменті, також у Європі.

Обсяг китайського ринку сільгосптехніки у 2025 році попередньо становить від $14,2 млрд до $25,6 млрд залежно від методології оцінки, з очікуваним зростанням (CAGR) близько 6,7–7,1%.

Уряд активно субсидує купівлю сучасного обладнання. Наприклад, лише на субсидії для закупівлі техніки зерновим фермерам виділялося близько $1,4 млрд на рік.

Пріоритетом є розвиток техніки з підтримкою навігації Beidou, автономних тракторів та дронів. Кількість сільськогосподарських дронів у Китаї вже перевищила 300 000 одиниць.