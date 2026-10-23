У Запоріжжі для захисту від FPV-дронів масово натягують сітки над дорогами: які вулиці стали пріоритетними

Загалом у місті планують змонтувати понад мільйон квадратних метрів такого захисту, щоб убезпечити водіїв, пасажирів та пішоходів від ворожих ударів.

Як повідомляє Запорізька міська рада, наразі активні монтажні роботи тривають на вулиці Чумаченка, де бригади комунальників облаштовують захисні екрани поблизу однієї з міських лікарень. Загальна протяжність ділянок, які увійшли до поточного плану безпеки, становить майже 24 кілометри.

З цього обсягу близько 15 кілометрів перекривають силами місцевих комунальних підприємств, а ще 9 кілометрів довірили підрядним організаціям.

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Допоки кращої альтернативи прикриття вулиць з повітря не існує – з сіткою ризики від загроз менші. Фото: мерія Запоріжжя.

На сьогодні комунальники вже повністю завершили роботи на 5 кілометрах доріг, змонтувавши понад 290 тисяч квадратних метрів сіток.

"Ми активно працюємо над збільшенням антидронових сіток, бо це один із багатьох напрямків захисту міста, який ми зараз реалізуємо. Загальна мета – перетнути позначку в один мільйон квадратних метрів покриття, – прокоментувала перші підсумки проєкту секретар міськради Регіна Харченко.

Де саме з'явиться захист

Підрядники також не пасуть задніх: вони вже встановили близько 900 опорних конструкцій та натягнули майже 28 тисяч "квадратів" сітки. Сумарно місто вже отримало понад 318 тисяч квадратних метрів антидронового прикриття.

Роботи охоплюють найбільш жваві та соціально важливі артерії Запоріжжя. Зокрема, екрани монтують на вулицях Космічній, Чумаченка, Говорухи, Автозаводській та Володимира Українця.

"Ми проаналізували потоки транспорту, місця розташування лікарень, соціальних обʼєктів та визначили вулиці, де необхідно встановити сітки, – пояснив логіку вибору локацій глава Космічного району Володимир Волобуєв.

При визначенні пріоритетності зони накриття вулиць антидроновими сітками враховувалися транспортний та пішохідний трафік. Фото: мерія Запоріжжя

Досвід інших регіонів та бізнесу

Нагадаємо, що подібні заходи безпеки стають життєвою необхідністю для багатьох прифронтових регіонів. Як уже повідомлялося на нашому сайті, на Харківщині ворожі FPV-дрони буквально полюють на звичайних водіїв, через що місцева влада змушена вимикати світлофори для швидкого маневрування та натягувати сітки над дорогами у районі П'ятихаток.

Масштабну роботу з прикриття логістичних маршрутів проводить і Держспецтрансслужба, яка з початку року закрила сітчастими коридорами понад 1560 кілометрів прифронтових шляхів. До ініціативи долучається і великий бізнес: наприклад, мережа АЗК ОККО системно обладнує свої заправки антидроновими сітками, габіонами та бетонними укриттями, щоб захистити клієнтів і персонал від повітряного терору.