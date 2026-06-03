У Запоріжжі пасажири тепер щодня економлять на проїзді по 100 і більше гривень

З початком літа у місті стартував довгоочікуваний маршрут між Дніпровським, Вознесенівським, Олександрівським та Космічним районами міста. Автобусне сполучення "БК ЗАлК – Сімферопольське шосе" отримало порядковий номер 48.

Як повідомляє мерія, це перший в історії міста маршрут муніципального громадського транспорту, що курсуватиме набережною.

Читайте також Міні-екскаватори дістались Запоріжжя

Як місто забезпечує трафік на цьому напрямку

Щодня на лінії працюють до восьми одиниць муніципального транспорту. Головна мета озвучена – автобуси цього напрямку мають покращити пасажирську логістику та загалом транспортне сполучення між згаданими районами міста.

Маршрут №48 розпочинає працювати о 06:00. Інтервал руху заявлено на рівні 20 хвилин. Навіть у години пік це має задовольнити логістичні потреби жителів обласного центру.

Новий маршрут мерія зробила за пропозицією жителів міста – логістика для людей тепер зручніша і, що казати, дешевша. Фото: мерія Запоріжжя

Як часто автобус зупинятиметься

На маршруті передбачено 27 зупинок в один бік та 25 – в інший. На деяких ділянках шляху додано зупинки на вимогу. У середньому відстань між ними становить від 300 до 600 метрів.

Є й доволі великі перегони. Скажімо, між зупинками Пляжно-розважальний комплекс та Вознесенівський парк рівно один кілометр. Між Пляжно-розважальним комплексом та Парком Перемоги – півтора кілометра.

Читайте також У Запоріжжі працюватимуть Fiat Ducato у версії паліативної допомоги

Щоправда, на рекорд той перегін не тягне, адже між зупинками Митниця та Дубовий гай аж 2,5 кілометра. Водночас це також скорочує час у дорозі.

Загалом від БК ЗАлК до кінцевої зупинки "Сімферопольське шосе" поїздка триватиме трох менш як годину – 54 хвилини. Це додає маршруту привабливості, адже з пересадками та кружними міськими вулицями дорога була б і довшою, і дорожчою.

Скільки коштує проїзд від А до Я

Це муніципальний маршрут, який обслуговує КП "Запоріжелектротранс". За безготівкової оплати через валідатор проїзд коштує 15 гривень, а при розрахунку готівкою – 20 гривень.

Система безготівкових розрахунків показує: за проїзд знімається 15 гривень. Фото: мерія Запоріжжя

Деякі пасажири завдяки новому маршруту економлять на поїздках до 100 гривень на день (див. внизу відео наших колег з Запоріжжя).

Окрім економії, пасажирів чекає й комфорт. Усі вісім автобусів надійшли в межах гуманітарної допомоги та належать до машин великої розмірної групи.

Читайте також Стало відомо, звідки у Запоріжжі взяли гроші на спецтехніку

Вони мають низьку підлогу, а в накопичувальних майданчиках навпроти середніх дверей передбачено місця для розміщення крісел колісних.

З настанням літньої спеки пасажири також не відчуватимуть дискомфорту, оскільки в салоні кожного автобуса працює кондиціонер.