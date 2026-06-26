У Житомирі на дорожній афері погорів майстер комунального підприємства, а заступник мера отримав підозру

За даними Житомирської обласної прокуратури та Управління СБУ в Житомирській області, 25-річний майстер дільниці комунального підприємства організував схему виконання дорожніх робіт на приватних об'єктах.

Для цього, за версією слідства, використовувалися працівники, спецтехніка та ресурси підприємства.

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Асфальт повз касу

Йшлося не про дрібні підряди на подвір'ях чи під'їздах до гаражів. Слідчі вважають, що комунальні ресурси залучалися для масштабних приватних проєктів, а всі роботи виконувалися без укладання договорів, бухгалтерського обліку та офіційної оплати.

Отримані від замовників кошти, за версією правоохоронців, не потрапляли до каси підприємства, а передавалися готівкою. Таким чином комунальна техніка, персонал та асфальтобетонна суміш могли використовуватися в інтересах приватних осіб фактично коштом міської громади.

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Оперативники СБУ та слідчі поліції задокументували один із таких епізодів наприкінці червня. За асфальтування приватної земельної ділянки посадовець нібито вимагав від замовника 1,2 млн грн.

Після отримання авансу працівники та техніка комунального підприємства мали розпочати виконання робіт.

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За кілька кроків від палацу правосуддя

Затримання відбулося у центрі Житомира одразу після передачі першого траншу неправомірної вигоди у розмірі 900 тис. грн.

За оцінкою прокуратури, лише суми отриманого завдатку вистачило б на асфальтування приблизно 300–400 метрів двосмугової міської дороги – кількох кварталів вулиці, ремонту яких мешканці окремих районів нерідко очікують роками.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта правоохоронці вилучили докази, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

Мить затримання. За кілька хвилин до цього посадовець отримав 900 тисяч гривень авансу. За оцінкою прокуратури, цієї суми вистачило б на асфальтування кількох кварталів міської дороги. Фото: Прокуратура та СБУ Житомирщини

Поки місто чекало ремонту доріг

Показовий приклад – вулиця Захисників України в обласному центрі. Після зимових перепадів температури (див. відео нижче) тут залишилися численні вибоїни, ями та тріщини.

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Водії легковиків, автобусів і тролейбусів сподівалися бодай на ямковий ремонт, однак через брак коштів його так і не провели.

За три десятиліття існування вулиця кілька разів змінювала назву, але капітального ремонту так і не дочекалася. Весна залишила після себе розбите покриття, а влітку ситуація майже не змінилася.

Тепер слідство стверджує, що в той час, коли окремі міські дороги чекали ремонту, свіжий асфальт, дорожня техніка та цілі бригади комунального підприємства могли працювати на приватних об'єктах, а розрахунки за виконані роботи здійснювалися готівкою й поза касою комунгоспу.

Принаймні суми коштів, вилучених під час затримання підозрюваного, вистачило б для добротного ремонту всіх проблемних ділянок на вулиці Захисників України або будь-якої іншої подібної міської вулиці

Підозра та арешт

Майстру дільниці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Це саме місце, що й на відео, лише вже влітку. Через брак коштів ремонт тут поки не проводять. Фото: Житомирська обласна прокуратура.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 832 тис. грн. Також прокуратура звернулася до суду з клопотанням про його відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Окрема справа щодо куратора підприємства

Водночас Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру чинному заступнику міського голови, який раніше очолював це комунальне підприємство, а нині координує його діяльність.

За версією слідства, упродовж 2021–2025 років посадовець набув активи, вартість яких істотно перевищує його законні доходи. Серед них – земельна ділянка, житловий будинок площею майже 200 квадратних метрів та автомобіль Volkswagen Touareg.

Прокуратура не вказує чий це маєток на фото з гарними доріжками й алейками без жодних вибоїн, але в справі згадується якийсь будинок, що иновнику не належить. Фото: Житомирська обласна прокуратура



Правоохоронці стверджують, що для приховування майна та його невідображення у деклараціях посадовець формально розлучився з дружиною, однак продовжив проживати з нею та вести спільне господарство. Саме на колишню дружину були оформлені земельна ділянка та новозбудований будинок.

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Згідно з висновком експерта, загальна вартість необґрунтованих активів більш ніж на 9,3 млн грн перевищує задекларовані доходи сім'ї посадовця.

Заступнику мера повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Прізвище в жодному релізі не сказано, але в Житомирі добре знають про кого йдеться. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Наразі вирішується питання щодо арешту майна, обрання запобіжного заходу та відсторонення чиновника від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Житомирській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Житомирській області.