2500 електричних вантажівок замовили у США, але не лише Tesla Semi

Ця безпрецедентна угода майже вдвічі збільшить загальну кількість важких електромобілів на американських дорогах та зніме фінансові ризики з транспортних компаній.

Як сьогодні, 23 вересня, повідомили журналісти американського видання InsideEVs, New York, ініціаторами масштабного проекту виступили організації Catalyst Mobility та Smart Freight Centre.

Вони об'єднали попит великих вантажовідправників, серед яких Microsoft та PepsiCo. Головна ідея полягає в тому, щоб купувати техніку оптом і змушувати виробників жорстко конкурувати за ціною.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Повний пакет придбання засекречено

Попри те, що ряд провідних світових ЗМІ написали, що Tesla отримала замовлення на таку велику кількість машин, вона не буде єдиним виробником у контракті на 2500 фур. В якості додаткових постачальників альянс залучив також бренди Kenworth, Volvo та RIDE. Поки пропорція розподілу машин між марками поки залишається інтригою.

Нові тягачі планують розгорнути у десяти великих логістичних хабах США, включаючи Лос-Анджелес, Чикаго, Х'юстон та Нью-Йорк. Але найцікавіше в цій історії – фінансовий підхід, адже спеціально створений підрозділ ZET Financial запускає програму лізингу, яка бере на себе ризики залишкової вартості батарейних фур.

Саме страх швидкого знецінення техніки часто зупиняє перевізників від купівлі інноваційних машин.

"Ви можете мати хорошу технологію і все одно не мати ринку, – прямо пояснив суть проблеми генеральний директор Catalyst Mobility Майкл Берубе.





Робоче місце водія Semi: ергономіка проста, зручна й практично вся переведена в "цифру". Фото: Tesla

Виробництво не встигає за попитом

Ця угода у п'ять разів перевершує попередній рекорд бренду, коли компанія Einride замовила 500 тягачів. Символічно, що новина з'явилася в той самий тиждень, коли Ілон Маск відкриває новий завод у Неваді з проектною потужністю 50 тисяч вантажівок на рік.

Проте аналітики прогнозують, що у 2026 році конвеєр зможе видати лише від 5 до 15 тисяч екземплярів. Враховуючи, що далекобійна версія Long Range коштує близько 290 тисяч доларів, головною проблемою для ринку стає не відсутність клієнтів, а фізичні обмеження виробництва.

Локальні гравці теж у грі

Паралельно з глобальним альянсом, один із найбільших портових перевізників Північної Америки IMC Logistics оголосив про купівлю 50 тягачів Tesla Semi для свого автопарку в Каліфорнії. Компанія замовила як стандартні версії із запасом ходу 520 кілометрів, так і далекобійні модифікації.

Найбільший постачальник морських перевезень вантажів у США компанія IMC Logistics, показала першу зі 50 закуплених електричних вантажівок Tesla Semi на виставці Intermodal EXPO 2026 у Лонг-Біч. Фото: Stas Margaronis

Цікаво, що Logistics не робить ставку виключно на батарейні машини, а використовує змішаний підхід.

"Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити сталий розвиток, і це означає використання різних технологій, включаючи водневі паливні елементи, – зазначив президент тихоокеанського регіону IMC Logistics Джим Гілліс.

Короткі контейнерні перевезення поблизу портів із передбачуваними маршрутами та можливістю заряджатися на базі виявилися ідеальним середовищем для електричних тягачів. Саме тому портові оператори зараз формують основу черги за новими вантажівками.