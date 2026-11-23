Як повідомляє видання The Insider, нова хвиля ударів зачепила найбільші російські підприємства, на які припадало понад половину всього нафтоперероблення у країні.

Виробництво дизельного пального вже впало приблизно на чверть, а накопичені під час пауз запаси стрімко виснажуються.

Експерти констатують: фізичне знищення установок зробило те, чого не змогли досягти західні ембарго та цінові стелі. Санкції лише перенаправили російський експорт до інших країн, тоді як безпілотники реально скоротили обсяги готового пального.

"Для скорочення ринкової пропозиції та зменшення фінансових надходжень у бюджет війни українські дрони виявилися ефективнішими за світові санкції, – визнали аналітики рейтингового видання.

Особливо гострою стає проблема із зимовим дизелем, який критично необхідний для холодних регіонів та логістики. На експорт таке пальне не йде, адже великих покупців у такому ж кліматі немає. Обладнання для його виробництва складне, а ремонт пошкоджених ключових установок займає місяці, причому заводи часто зазнають нових атак ще до завершення відновлювальних робіт.

Дефіцит на заправках вже реальність

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, паливна криза вже вдарила по звичайних російських водіях. Мережа Роснєфть та інші великі оператори змушені вводити жорсткі ліміти на своїх АЗС по всій країні.

У багатьох регіонах водіям легковиків відпускають не більше 30 літрів пального в одні руки, а на трасах норму обмежили до 50 літрів. Наповнювати каністри взагалі суворо заборонили, щоб уникнути панічного скуповування залишків.

Черги та ліміти повертаються на російські АЗС. Колаж: Авто24

За даними біржових торгів, гуртові продажі бензину в Росії вже обвалилися на третину. Якщо інтенсивність атак збережеться, місцеве виробництво остаточно перестане покривати навіть базовий внутрішній попит, залишаючи країну без ресурсу для транспорту.