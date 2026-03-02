Угорська RÁBA вироблятиме військову техніку на базі чеських TATRA

Мова йде про виробництво, складання та обслуговування понад десяти тисяч військових автомобілів у рамках національних рамкових угод та міжнародної експортної програми.

Насамперед, знаковим є те, що CSG придбає частку в RÁBA Automotive Holding, встановлюючи довгострокове партнерство в оборонній промисловості з групою 4iG. Про це пише Авто24 з посиланням на отриманий реліз 4iG.

Перспективи відкриваються великі

Угода стане вирішальним кроком у стратегії оборони групи 4iG, де RÁBA є одним із її ключових центрів.

4iG S&D разом із міжнародними та внутрішніми партнерами підписали рамкові угоди про стратегічну власність і оборонні закупівлі.

Що в планах співвласників:

Володіння та промислове партнерство з CSG

CSG DEFENCE, дочірня компанія глобальної оборонної промисловості CSG, отримує 49% акцій у проєктній компанії 4iG S&D, через що придбає майже 37% непрямої частки RÁBA Automotive Holding, тоді як контрольний пакет (51%) залишається у 4iG S&D.

Міжнародна експортна програма з Tatra Trucks

Як виробник і партнер з інтеграції, RÁBA приєднається до експортної програми CSG та Tatra Trucks, що охоплює виробництво кількох тисяч середніх тактичних військових машин, вартість яких може перевищувати 1 мільярд євро.

Закупівля бронемашини Gidran для Збройних сил Угорщини

На основі рамкової угоди Угорських сил оборони, протягом наступних п'яти років у співпраці з турецькою компанією Nurol Makina може бути виготовлено, зібрано та введено в експлуатацію до 800 одиниць броньованих машин Gidran 4x4.

Закупівля військової техніки Tatra для Збройних сил Угорщини

В рамках рамкової угоди Збройних сил Угорщини до 2 000 одиниць важких тактичних військових вантажівок Tatra 8x8 можуть бути виготовлені, зібрані та підтримуватися протягом життєвого циклу в Угорщині за участю 4iG S&D та RÁBA, а також за технологічного та промислового внеску TATRA та CSG.

Контракт на обслуговування та підтримку життєвого циклу флоту Gidran – RÁBA отримала завдання з обслуговування, ремонту та капітального ремонту (MRO) для парку Угорських оборонних сил із 105 одиниць броньованих машин Gidran 4x4, що встановило довгострокову оборонну службу, засновану на життєвому циклі.

Виробник прославився знаменитими мостами RÁBA, дизельними двигунами та вантажівками цивільного і особливо військового призначення. Фото: Isuu

Інтеграційна програма HUMARS з Lockheed Martin

У співпраці між 4iG S&D, RÁBA та американською Lockheed Martin може бути запущена програма HUMARS (Угорська мобільна артилерійська ракетна система).

Співпраця з Університетом імені Сечені Іштвана

Угода між 4iG S&D, RÁBA та Університетом Сечені Іштвана забезпечує довгострокову підготовку наступного покоління інженерів і фахівців оборонної промисловості, а також розширення співпраці у сфері науково-дослідних розробок.

Частина замовлень перенесуть до Угорщини

У рамках партнерства з групою 4iG CSG доставить значну частину своїх міжнародних замовлень до Угорщини, що дозволить заводу RÁBA в Дьорі приєднатися до експортної програми Tatra Trucks, що охоплює виробництво кількох тисяч середніх тактичних військових машин.

Співпраця включає виробництво компонентів військової техніки, включно з десятками тисяч осей, а також очікуване комплексне виробництво та складання кількох тисяч вантажівок Tatra T810 у Дьорі. Загальна вартість програми може перевищити 1 мільярд євро, що є одним із найбільших промислових замовлень в історії RÁBA.