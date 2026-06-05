Uklon купує сервіс електросамокатів e-Wings з трьома тисячами транспортних засобів по всій Україні

Компанія Uklon оголосила про підписання угоди щодо придбання 100% корпоративних прав оператора електросамокатів e-Wings. Як повідомили в Uklon, сума угоди становить 97,6 млн грн, а її закриття заплановане на третій квартал 2026 року.

До речі Uklon протестував таксі з дистанційним керуванням

Uklon виходить у мікромобільність

Для Uklon це не просто купівля ще одного сервісу. Компанія послідовно будує екосистему міської мобільності. Спочатку це був райдхейлінг, потім з’явилися доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads та сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel.

Тепер до цієї системи додається ще й оренда електросамокатів. Логіка очевидна: не кожну поїздку містом зручно закривати автомобілем. Іноді потрібно проїхати кілька кварталів, дістатися від метро до офісу або швидко переміститися в центрі, де автомобілем їхати довше, ніж самокатом.

Саме тому мікромобільність добре вписується у стратегію Uklon. Компанія хоче зібрати різні способи пересування в одному застосунку — від короткої поїздки електросамокатом до виклику авто чи купівлі автобусного квитка.

Що кажуть в Uklon

СЕО Uklon Сергій Гришков називає мікромобільність логічним розширенням платформи та перспективним напрямом сучасної міської логістики.

Компанія прагне зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли закривати різні потреби — від короткої поїздки містом до подорожей між країнами.

Це добре пояснює, чому Uklon купує саме готового оператора, а не запускає самокати з нуля. e-Wings уже має парк, міста присутності, команду, операційний досвід і власну користувацьку базу.

Що таке e-Wings

e-Wings — львівський оператор електросамокатів. Сервіс працює в 11 містах України: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчуці, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, Золочеві, Тернополі, Ірпені та Чернігові.

Загальний парк підключених електросамокатів — близько 3000 одиниць. Наразі оренда доступна через окремий застосунок e-Wings.

Після закриття угоди та перехідного періоду Uklon планує інтегрувати сервіс оренди електросамокатів у свій застосунок.

Команда e-Wings перейде до Uklon

Після завершення угоди ключова команда e-Wings має перейти до Uklon. Вона працюватиме під керівництвом Вадима Іщенка, Chief Operating Officer Uklon.

Двоє співвласників e-Wings — Роман Мотрук та Олег Білий, які відповідали за операційну діяльність бізнесу, — також залишаться в проєкті. Вони продовжать розвивати сервіс уже як частина команди Uklon.

Засновники e-Wings зазначають, що угода відкриває для команди новий етап розвитку. Їхня мета — разом з Uklon створити безшовний досвід пересування містом: від швидкої поїздки на електросамокаті до замовлення авто в одному застосунку.

До речі для водіїв самокатів хочуть запровадити вікові обмеження

Чому це важливо для міського транспорту

Купівля e-Wings показує, що український ринок мобільності поступово рухається від окремих сервісів до єдиних платформ. Раніше користувач мав один застосунок для таксі, інший — для доставки, третій — для самокатів, ще один — для квитків. Uklon хоче зібрати ці сценарії в одному цифровому середовищі.

Для міст це також важливий сигнал. Електросамокати вже стали частиною коротких міських поїздок, але їхня роль досі залежить від правил паркування, інфраструктури, безпеки руху та співпраці операторів із місцевою владою.

Якщо Uklon інтегрує самокати у свою екосистему, цей сегмент може отримати сильнішого гравця з більшими технологічними й операційними можливостями. Але разом із цим зросте і відповідальність: за безпечне користування, правильне паркування, доступність транспорту та якість сервісу.

Uklon стає ширшою мобільною платформою