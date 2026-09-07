Україна годує світ, але не оре на чемпіонаті світу: чому наших механізаторів немає серед найкращих

Цими вихідними у Хорватії завершився дводенний Чемпіонат світу з оранки – з тракторами, плугами, міліметровими вимірами та суворими правилами. Української збірної там не було. І причина виявилася зовсім не у війні.

В непростій ситуації з цим турніром, його умовами та критеріями розбиралася редакція Авто24. Якщо чесно, то після вивчення теми й дослідження стало трохи прикро за відсутність наших механізаторів на тому всесвітньому форумі кращих з кращих.

Хто ж найкраще оре у світі

Цьогоріч учасники змагалися у двох категоріях – зі звичайними та оборотними плугами. Традиційно їм потрібно було продемонструвати майстерність на стерні та на луговій ділянці.

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У категорії звичайних плугів переміг Метей Сініч зі Словенії. Другим став австрієць Бернхард Кефербек, третім – Найджел Вікерс з Англії.

Чемпіонат світу з оранки вважається найпрестижнішим конкурсом майстерності в першу чергу механізаторів, а вже потім виробників тракторів та плугів. Фото: World Ploughing Organisation

Серед майстрів оборотної оранки (з двостороннім плугом) найкращим став Матьє Кормореш із Франції. Срібло здобув Джон Вілан з Ірландії, бронзу – американець Кевін Альбрехт.

Але головне на цьому чемпіонаті – не швидкість. Тут трактор може їхати повільно, зате помилка механізатора залишиться в землі й одразу потрапить у протокол суддів.

Ідеальна борозна – майже ювелірна робота

На Чемпіонаті світу з оранки, який проводить World Ploughing Organisation, результат визначають за системою балів. Судді оцінюють окремі елементи роботи, виставляючи оцінки за кожним критерієм.

Спочатку перевіряють початкову борозну. Вона повинна бути максимально прямою, а скиба – повністю підрізаною, без залишків трави чи стерні.

Потім настає черга так званої "корони" – місця, де сходяться перші скиби. Вони мають щільно зімкнутися: жодної щілини, накладання чи провалу між ними.

Аграрні арбітри "червону картку" нікому не показують, але рядки скиб, глибину, чистоту ріллі вивчають прискіпливо. Фото: World Ploughing Organisation

Далі судді дивляться на основну роботу. Скиби повинні бути однаковими за формою, шириною та висотою, а рослинні залишки – повністю сховані під землею.

Окремо оцінюють фінішну борозну. Тут теж не можна схитрувати: на завершенні допускається слід лише від одного колеса трактора. Зайвий проїзд по вже зораному полю коштує учаснику балів.

Не менш важливі й краї ділянки – місця заїзду та виїзду плуга. Початок і завершення оранки мають бути акуратними й рівними.

І є правило, яке особливо добре показує рівень цього змагання: руками виправляти результат не можна. Не дозволяється підтоптувати землю, поправляти скиби чи використовувати для цього інструменти. За такі хитрощі можна отримати штраф до 20 балів або навіть дискваліфікацію.

Інакше кажучи, перемогу тут роблять не лопата й сапка, а трактор, плуг та майстерність людини за кермом.

Чому України немає серед учасників

Саме тут і виникає головна загадка. Україна – одна з найбільших аграрних держав світу, але на Чемпіонаті світу з оранки її представників немає. Причина, яку редакції Авто24 повідомили в дирекції змагань, формальна, але принципова: Україна не є членом Всесвітньої організації оранки (WPO).

А просто заявити механізатора на чемпіонат не можна. Щоб країна могла делегувати своїх представників, у ній має діяти офіційна національна організація, яка входить до WPO. Вона, своєю чергою, повинна регулярно проводити національний чемпіонат за встановленими правилами та визначати найкращих, які й отримують право представляти країну на світовому рівні.

В Україні такої системи відбору наразі немає. Тобто проблема не в тому, що нам бракує трактористів, техніки чи навіть досвіду оранки. У нас просто немає національного механізму, який дозволив би потрапити на цей старт.

Українці вже пробували – і не без успіху

При цьому українська молодь на міжнародних змаганнях з оранки вже виступає. Студенти аграрних навчальних закладів беруть участь у Міжнародному молодіжному конкурсі з оранки в естонському Олустверде. Там діють правила, близькі до тих, за якими змагаються дорослі учасники світового чемпіонату.

У вересні 2024 року студенти Колківського ЦПО посіли 5-те місце серед представників 18 європейських країн. Українська молодіжна команда брала участь у конкурсі й у 2025 році.

Тобто досвід міжнародних стартів у наших механізаторів уже є. Не вистачає іншого – системної національної конкуренції, яка могла б відбирати найкращих для дорослого чемпіонату світу.

У нас є чим здивувати світ

Чемпіонат світу з оранки, звичайно, не можна порівнювати з "Дакаром", де десятиліттями формувався глобальний спортивний рейтинг. Але для аграрного світу це справді престижна міжнародна арена, на якій змагаються майстри роботи із землею.

І українцям там точно було б що показати. Україна залишається світовим лідером з експорту соняшникової олії, забезпечуючи понад 30% світового ринку цієї продукції. У Європі ми також є лідером за виробництвом соняшнику: у 2025 році в Україні зібрали близько 9 млн тонн насіння – більше, ніж усі країни ЄС разом.

Україна також посідає перше місце в Європі за вирощуванням кукурудзи та входить до числа найбільших світових експортерів. Попри війну та скорочення посівних площ, країна залишається серед провідних виробників та експортерів пшениці.

Тому поява української збірної на світовій оранці була б не просто участю ще однієї країни. Це була б можливість показати, хто саме стоїть за мільйонами тонн зерна та олії, які щороку виходять з українських полів на світовий ринок.

"Нехай мир обробляє ґрунт"

Є в цієї історії й особливо символічний момент. Гасло Всесвітньої організації оранки звучить латиною Pax Arva Collat – "Нехай мир обробляє ґрунт".

У 2022 році це гасло отримало дуже конкретне продовження. 67-й Чемпіонат світу мав відбутися у Росії – в Санкт-Петербурзі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну WPO екстрено скасувала проведення турніру в РФ та засудила російську агресію.

Світова організація оранки фактично не дозволила використати мирне аграрне змагання для легітимізації країни-агресора.

Наступні Чемпіонати світу вже розписані на роки вперед. Хто прийматиме WPO:

у 2027 році – Кенія;

у 2028-му – Нідерланди;

у 2029-му – Нова Зеландія;

у 2030-му – Франція;

у 2031-му – Австрія;

у 2032-му – Канада та Данія;

у 2033-му – Ірландія,

у 2034-му – Косово;

у 2035-му – Уельс.

І десь між цими країнами цілком могла б з'явитися Україна.

Адже дивно виглядає ситуація, коли країна, чиї аграрії щодня працюють на полях під час війни, забезпечуючи продовольством світ, не має можливості вийти на старт чемпіонату, де головним суперником є не інша держава, а сусідня борозна.

Можливо, Україні давно час не просто вирощувати хліб для світу, а й показати світові, як саме його вирощують.