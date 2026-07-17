Україна матиме на Закарпатті ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією

Наразі державні служби завершують перевірку готовності інфраструктури, щоб забезпечити запуск переходу. Новий КПП має покращити транспортне сполучення між Україною та Румунією, а також сприяти розвитку логістики, торгівлі та туризму в прикордонних регіонах.

Про черговий об'єкт на кордоні з сусідньою державою розповідає на своїй ФБ-сторінці пресслужба Закарпатської митниці, доповнюючи новину світлинами про стан будівництва.

Інфраструктуру перевіряє урядова комісія

Для оцінки готовності об'єкта уряд попереднього складу створив спеціальну комісію. Вона вже розпочала роботу. Фахівці інспектують першу чергу будівництва, необхідну для відкриття пасажирського сполучення на тимчасовій інфраструктурі.

За інформацією Закарпатської митниці, на об'єкті вже облаштовано під'їзну дорогу, укріплено берегову лінію, змонтовано освітлення, побудовано кілька смуг руху, зони огляду та іншу інфраструктуру, необхідну для роботи митної й прикордонної служб.

Фактично, основні роботи виконано, але мізерного облаштування ще трохи вистачає. Фото: Закарпатська митниця

Як працюватиме новий перехід

Митники спільно з прикордонниками вже відпрацьовують алгоритми оформлення транспорту, щоб забезпечити максимально швидке проходження контролю. На першому етапі особливу увагу приділяють організації пропуску легкових автомобілів масою до 3,5 тонни.

Після введення в експлуатацію пункт пропуску працюватиме цілодобово. Проєктом передбачено шість смуг для легкових автомобілів, дві автобусні та шість вантажних.

Пропускна здатність уже погоджена

За розрахунками, новий МАПП зможе щодоби пропускати до 700 легкових автомобілів (близько 1,5 тис. людей), до 60 автобусів із 2–3 тис. пасажирів, а також до 400 вантажівок.

Відкриття переходу "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" має зменшити навантаження на чинні пункти пропуску на кордоні з Румунією та створити додаткові можливості для міжнародних автомобільних перевезень.