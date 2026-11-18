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Стару С-3Д перетворили на "Елік"
Як розповідає Суспільне Житомир, за основу 56-річний Юрій Гаврилюк узяв С-3Д, яку придбав у Житомирській області. Майстер за освітою електромонтер промислового електрообладнання, а автомобілями захоплюється ще з дитинства.
Спочатку автомобіль був картонним
Робота над проєктом почалася у 2023 році. Просто замінити старий бензиновий мотор на електричний Юрію було замало. Він хотів, щоб машина після переробки виглядала як завершений автомобіль, а не набір деталей із різних донорів.
Тому майбутні кузовні елементи спочатку виготовлялися з картону. Майстер приміряв їх до мотоколяски, змінював форму і лише після цього переносив деталі на метал.
Саме дизайн і компонування агрегатів Юрій називає найскладнішою частиною роботи. Потрібно було знайти місце для електричного обладнання та батареї й водночас зберегти нормальний вигляд маленького автомобіля.
Схожі українські проєкти Auto24 показував і раніше. Наприклад, електричний ЗАЗ-965 української побудови у результаті став настільки швидким, що зміг змагатися з Tesla Model S Plaid. Тут завдання було зовсім іншим: створити простий автомобіль для щоденних поїздок.
На все витратив близько 3000 доларів
Будував "Елік" власник після роботи та у вихідні. Проєкт розтягнувся майже на три роки ще й тому, що паралельно Юрій переобладнував інший автомобіль на електротягу. Причому ту машину він офіційно зареєстрував після конверсії.
Загалом "Елік" обійшовся приблизно у 3000 доларів. Основними витратами стали електродвигун, акумуляторна батарея, фарбування та оздоблення автомобіля. Потужність мотора та ємність батареї у сюжеті не називаються.
Про те, які технічні та юридичні нюанси має така конверсія, Auto24 окремо розповідав у матеріалі як переробити звичайний автомобіль на електромобіль.
120 км на одному заряді
Максимальна швидкість "Еліка" сягає 70 км/год. Влітку батареї вистачає приблизно на 120 км, взимку запас ходу зменшується. Повна зарядка від електромережі займає до восьми годин.
Цікаво, що електрична версія виявилася навіть швидшою за початкову С-3Д. Мотоколяска, серійне виробництво якої почалося у 1970 році, оснащувалася одноциліндровим двотактним двигуном від мотоцикла "Іж". Версія з 14-сильним ІЖ-П3 мала максимальну швидкість близько 55 км/год.
За час експлуатації саморобний електромобіль уже подолав понад 12 тисяч кілометрів. Власник каже, що користується ним практично щодня.
Чому "Елік"
- Яскраво-червоний колір теж обраний не випадково. Машина маленька, тому власник хотів зробити її максимально помітною для інших водіїв.
- Назва "Елік" з'явилася як жартівлива комбінація електричної суті автомобіля та його зовнішньої схожості з "Геліком", тобто Mercedes-Benz G-Class.
- В Україні це далеко не перший випадок, коли стара техніка отримує електричне життя. Наприклад, Auto24 розповідав про ГАЗ-21 Волга, яку харківський майстер перетворив на електромобіль.
- У "Еліка" робота ще не завершена. Юрій планує доробити салон та бокові вікна, а згодом показати машину на виставці саморобної та ретротехніки у Києві.