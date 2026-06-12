Німецький безпілотний розміновувач вразив своїми щупальцями

Вперше платформу показали у лютому 2026 року під час профільної польської виставки Combat Engineer & Logistics у Кракові. Нині буде показ на міжнародну аудиторію у Франції, про що пише hartpunkt.de.

Поява таких платформ відображає висхідну увагу виробників та інженерних підрозділів силових відомств практично усіх європейських країн до практичного досвіду розмінування, накопиченого під час війни в Україні, де саперні підрозділи працюють в умовах безпрецедентної мінної загрози.

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Спільна розробка

Система поєднує інженерні рішення Rheinmetall із перевіреними безпілотними платформами хорватської компанії DOK-ING, контрольний пакет акцій якої належить німецькому концерну. Також до проєкту залучено британську Pearson Engineering, що спеціалізується на засобах розмінування.

За даними Rheinmetall, Komodo створена для роботи в умовах сучасного поля бою та дозволяє виконувати операції з дистанційного розмінування, мінімізуючи ризики для особового складу. У компанії наголошують, що система має підвищити захист військ, їхню мобільність та ефективність під час наступальних дій.

Розробка таких комплексів значною мірою відповідає викликам, що проявилися під час війни в Україні. Скриншот з відео Rheinmetall



Оснащення та можливості

Платформа має максимальну масу до 17 тонн і може оснащуватися різними інженерними комплектами. Демонстраційний варіант отримав чотириметровий мінний плуг Pearson Engineering та інтегровану систему маркування проходів.

Під час роботи плуг підіймає міни із ґрунту та відводить їх убік від розчищеної смуги. Після цього вибухонебезпечні предмети можуть бути знешкоджені саперами.

Одночасно система позначає безпечний коридор для подальшого просування військ, зберігаючи його видимість навіть уночі або за складних погодних умов.

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Ракетна система розмінування

Крім механічних засобів, MV-8 Komodo оснащена ракетною системою розмінування Plofadder виробництва Rheinmetall Denel Munition із Південної Африки. Вона призначена для швидкого створення проходів у мінних полях та інженерних загородженнях.

За інформацією Rheinmetall, комплекс здатний за лічені хвилини прокладати коридор завдовжки до 160 метрів і завширшки дев’ять метрів на твердому ґрунті, забезпечуючи безпечне просування підрозділів через заміновані ділянки.