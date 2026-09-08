Українська бронетехніка показала дві нові машини: чим дивують Сайгак-1 та Варта 3

Як повідомляє виробник на своїй ФБ-сторінці, прем'єра новинок відбулася під час масштабного заходу MSPO-2026. Представники компанії Українська бронетехніка зазначили, що техніку створювали з прицілом на максимальну безпеку та швидкість передислокації особового складу в умовах реальних бойових дій.

Менша з двох новинок Сайгак-1 представлена як універсальний легкоброньований автомобіль.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Машину можна використовувати для ліквідації наслідків стихійних лих, техногенних аварій і катастроф. Вона повністю адаптована до експлуатації на різних типах місцевості у будь-яку пору року, – розповіли розробники.

Під капотом цього позашляховика працює 240-сильний дизель, який розганяє машину до 140 км/год. Завдяки баку на 80 літрів екіпаж із двох осіб та троє десантників можуть подолати до 600 кілометрів без дозаправлення.

На відкритому майданчику виставки легкоброньована версія Сайгак-1. Фото: Українська бронетехніка

Балістичний захист рівня ПЗСА 3 впевнено тримає влучання стандартних автоматних куль калібрів 5.45 та 7.62. Дно машини додатково посилене за стандартом STANAG 4569 першого рівня, що рятує від протипіхотних мін та уламків.

Важка версія MRAP Варта 3

Друга прем'єра виявилася значно серйознішою. Варта 3 з сімейства машин Варта отримала броню класу ПЗСА 6, якій не страшні навіть бронебійні набої 7.62х54, а протимінний захист рівня 3a/3b витримує підрив фугасу вагою до 8 кілограмів.

Цей майже 15-тонний гігант вміщує двох членів екіпажу та вісьмох бійців десанту. Рухає його 326-сильний дизельний двигун у парі з автоматичною коробкою передач, дозволяючи розганятися до 100 км/год.

Бронеавтомобіль Варта 3. Фото: Українська бронетехніка

Для комфорту та виживання бійців у салоні встановили спеціальні протимінні крісла, систему очищення повітря та кондиціонер. На дах Варта 3 можна змонтувати класичну поворотну турель під кулемет або сучасний дистанційно керований бойовий модуль.

Що ще не показали

Тиждень тому на ФБ-сторінці Українська бронетехніка анонсувала показ на цій виставці наземного роботизованого комплексу Protector, але в першому огляді про цю машину навіть не згадується, хоча така розмірна група логістичних машин для світової армійської техніки доволі рідкісне явище.