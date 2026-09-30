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Українська Frontline Robotics показала нового робота Фродо: на що здатна машина переднього краю

Універсальний шестиколісний наземний дрон Фродо здатний перевозити до 400 кілограмів вантажу на передовій. Новинка розроблена за принципом конструктора, що дозволяє швидко адаптувати її як для логістики чи евакуації, так і для встановлення бойових модулів.
НРК Фродо від Frontline Robotics: характеристики та фото

Дистанційно керований робот може бути як звичайним транспортером, так й з бойовим модулем

Валентин Ожго
logo30 вересня, 20:20
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Як повідомляє видання Оборонка з посиланням на виробника, новий комплекс розганяється до 40 км/год та має запас ходу до 150 кілометрів. Шасі з адаптивною незалежною підвіскою 6х6 забезпечує плавний рух по складному бездоріжжю, а низький центр мас робить платформу максимально стійкою.

Розробники запевняють, що навіть втрата одного колеса не зупинить машину, і вона продовжить виконувати місію. Крім того, конструкція продумана так, щоб одну з найважливіших процедур – заміну батарей – могла швидко зробити всього одна людина.

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Основні характеристики НРК Фродо. Інфографіка: Frontline Robotics

Завдяки кліренсу від 170 до 330 міліметрів дрон легко перестрибує ями, каміння та повалені дерева. Платформа підтримує кілька типів зв'язку, серед яких Starlink та LTE, а також оснащена двома денно-нічними камерами.

Ударний потенціал та екосистема

Окрім транспортних задач, Фродо легко перетворюється на мобільну вогневу точку. Комплекс інтегрується з роботизованою туреллю Буря від тієї ж Frontline Robotics, а також підтримує встановлення автоматичних гранатометів чи великокаліберних кулеметів.

"В умовах, коли дрони стали одним із головних факторів загрози для логістики на передовій, висока маневреність і швидкість Фродо ускладнюють ураження платформи та значно скорочують тривалість місій. Для Frontline Robotics розвиток НРК – це стратегічний крок до побудови мультидоменної роботизованої екосистеми, – зазначає генеральний директор компанії Євген Третяк.

Він додав, що виробник розширює свою діяльність з повітряного домену в наземний, створюючи взаємопов'язані рішення для сучасного поля бою. До речі, наземний дрон вже пройшов кодифікацію, і зараз компанія активно навчає операторів.

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