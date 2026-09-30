Українська Frontline Robotics показала нового робота Фродо: на що здатна машина переднього краю

Як повідомляє видання Оборонка з посиланням на виробника, новий комплекс розганяється до 40 км/год та має запас ходу до 150 кілометрів. Шасі з адаптивною незалежною підвіскою 6х6 забезпечує плавний рух по складному бездоріжжю, а низький центр мас робить платформу максимально стійкою.

Розробники запевняють, що навіть втрата одного колеса не зупинить машину, і вона продовжить виконувати місію. Крім того, конструкція продумана так, щоб одну з найважливіших процедур – заміну батарей – могла швидко зробити всього одна людина.

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Основні характеристики НРК Фродо. Інфографіка: Frontline Robotics

Завдяки кліренсу від 170 до 330 міліметрів дрон легко перестрибує ями, каміння та повалені дерева. Платформа підтримує кілька типів зв'язку, серед яких Starlink та LTE, а також оснащена двома денно-нічними камерами.

Ударний потенціал та екосистема

Окрім транспортних задач, Фродо легко перетворюється на мобільну вогневу точку. Комплекс інтегрується з роботизованою туреллю Буря від тієї ж Frontline Robotics, а також підтримує встановлення автоматичних гранатометів чи великокаліберних кулеметів.

"В умовах, коли дрони стали одним із головних факторів загрози для логістики на передовій, висока маневреність і швидкість Фродо ускладнюють ураження платформи та значно скорочують тривалість місій. Для Frontline Robotics розвиток НРК – це стратегічний крок до побудови мультидоменної роботизованої екосистеми, – зазначає генеральний директор компанії Євген Третяк.

Він додав, що виробник розширює свою діяльність з повітряного домену в наземний, створюючи взаємопов'язані рішення для сучасного поля бою. До речі, наземний дрон вже пройшов кодифікацію, і зараз компанія активно навчає операторів.