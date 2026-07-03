Українські дорожники майже завершили свою ділянку будівництва швидкісної траси між Будапештом і Бухарестом

На 6,5-кілометровій ділянці майбутньої магістралі між містами Орадя та Клуж-Напока вже виконано понад 80% запланованого.

Про хід робіт розповідає невеличкий відеосюжет, розміщений на ФБ-сторінці цього підприємства.

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До фінішу залишилося небагато

За інформацією компанії, майже на трьох кілометрах уже влаштовано фінішний шар основи з баласту. Наразі будівельники завершують роботи на одній із двох великих насипних ділянок, де висота земляного полотна сягає 12 метрів. Перший такий насип уже повністю готовий.

Також триває облаштування підходів до штучних споруд, що є одним із завершальних етапів земляних робіт.

Понад два десятки самоскидів на майданчику

На об'єкті працює значна кількість спеціалізованої техніки. До виконання робіт залучено понад 25 самоскидів, п'ять екскаваторів, п'ять бульдозерів, вісім ґрунтових котків, два автогрейдери, два ресайклери та цементорозподілювачі.

"Автомагістраль-Південь" долучилася до проєкту восени 2025 року. Йдеться про будівництво нової швидкісної траси загальною довжиною 28,55 км, яка є частиною транспортного маршруту між Будапештом і Бухарестом.

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Загальна вартість контракту перевищує 150 млн євро. Українська компанія виконує комплекс земляних робіт на ділянці довжиною 6,5 км, де проєктом передбачено переміщення близько 580 тисяч кубічних метрів ґрунту.