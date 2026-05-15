Українські фронтові наративи допомогли румунам створити IRON-690: без екіпажу, але зі стандартами НАТО

Новинку розробники позиціюють як модульний роботизований транспорт для логістики, евакуації, інженерних завдань бойових підрозділів в умовах переднього краю. Про це йдеться в релізі виробника на його офіційному сайті

Єдиний у країні виробник румунського трактора до цього в тематиці техніки для оборонного відомства таких потужнитх заявок не робив. Однак війна в Україні спонукала до розробки вкрай необхідної роботизованої машини. Створювали її після вивчення досвіду фронтових реалій на українському театрі бойових дій.

Ставка на автономність і захист особового складу

У IRUM наголошують: IRON-690 – це не класичний бронеавтомобіль, а автономна платформа нового покоління, здатна виконувати місії без прямої участі людини.

Безпілотник створений на базі позашляхової архітектури для роботи у складних умовах – на пересіченій місцевості, вузьких маршрутах та в зонах із високими ризиками для особового складу.

Ймовірно, базовим для цього НРК IRON-690 (вгорі) став 136-сильний трактор трелювання серії TAF 690 (внизу) з 3,6-літровим двигуном Perkins та максимальним крутним моментом 550 Нм при 1500 об/хв. Фото: IRUM

Основна ідея проєкту – мінімізувати присутність людей у небезпечних районах, забезпечивши дистанційне або автономне виконання завдань.

Працює навіть після втрати зв’язку

IRON-690 отримав цифрову систему управління та зв’язку C2 із захистом від перешкод і сумісністю зі стандартами НАТО.

Платформа здатна передавати відео й телеметрію в режимі реального часу, а у випадку втрати зв’язку – продовжувати місію автономно.

Функціями передбачено:

автоматичне повернення;

рух за заданим маршрутом;

уникнення перешкод;

автономна навігація.

Для орієнтації машина використовує комплекс датчиків EO/IR, інерціальні системи та технології роботи в умовах низької видимості.

Для логістики, евакуації та інженерних місій

Румунський виробник заявляє, що IRON-690 має модульну конструкцію та може швидко адаптуватися під різні задачі.

В першу чергу це транспортер переднього краю для підвезення вантажів (боєприпаси, вода, харчі, амуніція тощо. По-друге, у зворотному від передової напрямку він може евакуйовувати поранених і навіть буксирувати в тил пошкоджену техніку.

IRON-690 — це не класичний транспортний засіб, а адаптивна й налаштовувана під конкретні завдання автономна платформа. Фото: IRUM

Є й третій фактор. Розробники передбачають встановлення на цю платформу різних навісок та надбудов. Також з дистанційним керуванням. Таким чином IRON-690 вже працюватиме на потрібних операціях як інженерна машина. В зоні підвищеного ризику це дуже важливо.

“Платформа не створювалася як наступальна система, а орієнтована насамперед на підтримку військ та підвищення живучості підрозділів. IRON-690 відображає нашу відданість розробці рішень, що надають пріоритет безпеці персоналу та операційній ефективності. Машина зменшує вплив на людей та підтримує критично важливі місії у складних умовах, сприяючи сучасному підходу до мобільності в оборонних операціях, – сказав генеральний директор IRUM Мірча Еуген Олтян.

До серійного виробництва НРК IRON-690 не підійшов, але заявку на придбання таких машин румунські військові вже готові зробити – виклики надто серйозні. Фото: IRUM