Український безпілотний Protector проти Jeep, Subaru та Changan: хто переміг на бездоріжжі

У випробуваннях, які показали у відео “Ідеального Авто”, представники "Української бронетехніки" розповіли про конструкцію НРК Protector, його виробництво та можливості дистанційного керування. За основу комплексу взяли Isuzu D-Max, але шасі суттєво посилили для роботи на бездоріжжі.

"Протектор" зробили на базі Isuzu D-Max

У конструкції НРК використані двигун, шасі та коробка передач від Isuzu D-Max. Машина отримала 3,0-літровий дизель потужністю близько 200 кінських сил.

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Однак від цивільного пікапа тут залишилося не так багато. Виробник посилив шасі та адаптував його до значно більших навантажень, адже робот має працювати не на звичайних дорогах, а на пересіченій місцевості. Представники компанії наголошують, що досвід створення броньованих машин допоміг розрахувати необхідні посилення.

Сам Isuzu D-Max добре знайомий українському ринку. Раніше Auto24 розповідав, як на базі цього пікапа створювали український позашляховик, а також писав про інші спеціальні версії японської моделі.

Від 10 до 50 машин на місяць

Проєкт уже не можна назвати експериментальним. Спочатку "Українська бронетехніка" розраховувала випускати лише 5-10 машин на місяць, але тепер виробництво досягло 40-50 комплексів щомісяця.

Потужності підприємства майже повністю завантажені до кінця року. При цьому точну кількість виготовлених машин та інформацію про їхніх отримувачів виробник не розкриває.

Цікаво, що Auto24 вже писав про розвиток українських наземних роботизованих комплексів, зокрема про НРК, який отримав вантажність 1,5 тонни.

Проти НРК поставили Wrangler, Outback та Hunter

Для випробувань "Протектора" вибрали три дуже різні автомобілі. Jeep Wrangler представляв класичний офроуд, Subaru Outback - цивільний автомобіль із хорошими позашляховими можливостями, а Changan Hunter - рамний повнопривідний пікап.

Hunter отримав 1,9-літровий турбодизель на 150 кінських сил, механічну коробку, понижувальну передачу та блокування. Як з'ясувалося під час тесту, китайський пікап став одним із головних сюрпризів.

До речі, раніше Auto24 вже розповідав про Changan Hunter та його використання в Україні. А можливості Jeep Wrangler ми перевіряли під час тестів, адже легендарний позашляховик офіційно продається в Україні.

Changan несподівано добре пройшов діагональ

Першим випробуванням стало діагональне вивішування. Організатори навіть не одразу знайшли місце, де можна було нормально перевірити Hunter.

Коли перешкоду все ж знайшли, пікап зміг вибратися, хоча одне із задніх коліс фактично втратило контакт із поверхнею. Учасники тесту зізналися, що такого результату не очікували.

Subaru Outback також впорався з діагоналлю. Система повного приводу дозволила автомобілю вибратися навіть тоді, коли він рухався фактично на трьох колесах. Для цивільної машини це виявилося цілком пристойним результатом.

"Протектор" проїхав те саме без водія

Головна відмінність НРК проявилася під час складніших перешкод. Оператор керував машиною через камери, тому не мав такого огляду, як водій звичайного автомобіля.

Через це спочатку доводилося буквально звикати до реакцій машини. Але після кількох спроб "Протектор" почав досить впевнено долати ями та ділянки з вивішуванням коліс.

Саме тут і проявляється сенс такого комплексу. Йому не потрібно бути швидшим за Wrangler. Його завдання - виконати роботу там, де перебувати людині небезпечно.

На піску всі піднялися нагору

Наступним випробуванням стала піщана гірка. Перед заїздами тиск у шинах знизили приблизно до 1,5 атмосфери.

Wrangler очікувано впевнено подолав підйом. Subaru Outback також вибрався нагору, хоча для нього ця перешкода була серйозною. Changan Hunter теж впорався, а "Протектор" зміг піднятися навіть після того, як трохи зарився.

У "тайм-атаці" найшвидшим був Wrangler

На фінальному етапі учасники влаштували своєрідну тайм-атаку. Найкращий результат серед цивільних машин показав Wrangler - 24,41 секунди.

"Протектор" проїхав своє найкраще коло за 28,27 секунди. При цьому оператор керував машиною дистанційно, а сама техніка має обмеження швидкості до 60 км/год.

Тому назвати Wrangler абсолютним переможцем не зовсім правильно. У цьому тесті він змагався за швидкість, тоді як "Протектор" демонстрував інше - здатність виконувати завдання без екіпажу.

"Протектор" отримав три роки гарантії

Під час випробувань НРК пробив колесо. Машина має ранфлет, який дозволяє продовжувати рух на спущеній шині, а виробник паралельно працює над автоматичною підкачкою та безкамерними колесами.

На сам комплекс "Українська бронетехніка" дає гарантію 36 місяців. Для кожного НРК ведеться формуляр, де фіксують VIN, номер шасі, обслуговування, гарантійні випадки та інші дані експлуатації.

Схоже, "Протектор" уже остаточно вийшов зі статусу експериментального проєкту. Виробництво досягло десятків машин на місяць, а сам НРК поступово перетворюється на серійний інструмент для роботи в небезпечних зонах.