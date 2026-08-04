Український броньовик "Новатор" у 428-му полку показав, на що здатний поза дорогами

Бронеавтомобіль "Новатор" українського виробництва давно став одним із найпоширеніших легких тактичних автомобілів на фронті.

Відео, опубліковане 428-м окремим полком безпілотних систем, показує машину не на полігоні чи на показовій демонстрації, а у звичайній бойовій роботі – під час підвозу боєкомплекту, ротації особового складу та пересування там, де доріг фактично вже не існує.

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"Він не питає дозволу в кущів і дерев"

На відео бронеавтомобіль отримав додатковий антидроновий сітчасто-решітчастий захист, однак це, за словами військових, майже не вплинуло на його прохідність, маневри

Водій із позивним "Борода", який експлуатує машину понад рік, розповідає про неї майже як про живу істоту.

"Поки Новатор на ходу – місія буде виконана. Він не просить дозволу в кущів і дерев. Ламає, проїжджає, виконує. Бувало, їхали дуже густим лісом, а він валив під собою кущі й невеликі дерева. Нам не можна було звертати з маршруту, тому просто їхали вперед, – розповідає водій.

За словами військового, броньовик найчастіше використовують для доставки боєкомплекту та ротації особового складу. Машина регулярно працює на болотистій місцевості, у полях, посадках і густому лісі, де звичайний транспорт просто не проходить.

Не менш показовим є інше спостереження бійця. Попри повний привід, він майже ним не користується. Зізнається прямо, що повний привід практично простоює. А коли вмикає, то дуже рідко. В ямах, по полю, по трасі машина веде себе дуже добре.

Ще одна характеристика, яку військовий називає головною, – надійність. За більш ніж рік експлуатації машина жодного разу не потребувала ремонту.

"Так, бувало буксували, могли десь застрягнути, але він завжди виїжджав сам. У нас не було ситуації, щоб довелося звертатися до технічної підтримки чи ремонтувати автомобіль, – каже водій.

Створений для швидких бойових груп

"Новатор" розробила українська компанія "Українська бронетехніка". Спочатку машину створювали для підрозділів швидкого реагування, але повномасштабна війна значно розширила перелік її завдань – від логістики та евакуації до роботи мобільних вогневих груп і підрозділів безпілотних систем.

Конструкція базується на шасі Ford F-550, що забезпечує високу швидкість і добру ремонтопридатність, а українські інженери доповнили його бронекапсулою, посиленою підвіскою та спеціальними військовими системами.

Автомобіль з колісною формулою 4×4 та оснащений 6,7-літровим турбодизелем Ford Power Stroke потужністю до 330 к. с. із крутним моментом 996 Н·м. Автоматична трансмісія забезпечує максимальну швидкість до 140 км/год, а запас ходу перевищує 500 км.

Броньовик з кліренсом 300 мм та повним приводом отримав посилену підвіску та система RunFlat дозволяють продовжувати рух навіть після пошкодження шин.

Балістичний захист витримує ураження кулями калібру 7,62 мм, а сидіння мають протимінне виконання.

На даху може встановлюватися дистанційно керований бойовий модуль із великокаліберним кулеметом або автоматичним гранатометом.