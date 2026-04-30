Український фронт допоміг Латвії створити бойових роботів: на тестах "латвієць" лупив ворога знатно

За словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса на своїй сторінці в X, виробництво техніки розпочали лише після випробування машин у зоні бойових дій на українській передовій та висновків українських операторів, механіків, електриків.

Таке резюме фронтовиків у ході довготривалого тесту, що розпочалося ще у квітні минулого року, дозволило розробникам упродовж року адаптувати платформу до реальних воєнних викликів сьогодення та ймовірних загроз у перспективі.

До речі, Україна нікому не відмовляє в проханнях протестувати нові розробки техніки й зброї в нових в бойових умовах, про що редакція Авто24 писала неодноразово у стрічці новин. Головне, що такі випробування зменшують поголів'я окупантів, їх арсенали та майнові резерви.

Латвійська роботизована колісниця матиме гарну перспективу запитів не тільки на внутрішньому ринку, але й на експортному. Інфографіка: Авто24

Що вміє Natrix

Виробництво універсальних колісних безпілотників Natrix розгорнули у Латвії. Наземний дрон створений як модульна платформа. Це також підказала практика українських виробників, котрі зробили ставку на швидкій трансформації машини ще на етапі виготовлення, тобто під конкретні потреби замовника.

Natrix можна швидко переобладнати під різні завдання – від логістики до евакуації поранених чи встановлення спеціального обладнання.

Розробники також працюють над новими модулями – зокрема для розмінування та спеціальних контейнерів “останньої милі» для транспортування стандартних ящиків НАТО.

Основні етапи виготовлення, агрегати та компоненти роботизованої колісниці на виробничій базі Natrix. Фото: Крішс Кайріс, Латвійське телебачення

Основне призначення комплексу – підвіз боєприпасів, води, харчів, спорядження та продовольства у небезпечні райони, де робота людей пов’язана з високим ризиком.

Заблудитися робот не може

Попри те, що керування можливе через радіоканал, LT, Wi-Fi, LRS або Starlink, є ще один варіант – простий, але результативний. У цьому випадку для збільшення дальності зв’язку можуть використовуватися повітряні дрони-ретранслятори.

Режими навігації

РУЧНИЙ

Дистанційне керування телеоперацією.

НАПІВАВТОНОМНИЙ

Круїз-контроль,

виявлення перешкод.

АВТОНОМНИЙ

Іди за мною,

йди додому.

Компактний робот для сучасної війни

Однією з особливостей Natrix є компактність. Платформу можуть перевозити у звичайному пікапі двоє військових, що значно спрощує її застосування безпосередньо біля лінії фронту.

Евакуаційна версія машини передбачає спеціальну атрибутику для фіксації нош, яку при потребі можна швидко демонтувати для перевезення ящиків чи коробок. Фото: Publicitātes attēls та Крішс Кайріс

За даними латвійської сторони, частина таких роботів уже працює в Україні. Однак офіційних повідомлень про постачання Києву цих машин не виявлено. Ймовірно, мова йде про ті екземпляри, що відправлялися на випробування й лишилися у розпорядження армійців назавжди.

У Латвії наголошують: досвід України фактично став основою для розвитку власних наземних безпілотних систем. Компанія Natrix заявляє, що готова швидко масштабувати виробництво як для потреб власної армії, так і на експорт, у т.ч. до України.