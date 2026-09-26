Український іспит на водійське посвідчення визнали одним із найсуворіших у світі

Як свідчить інфографіка Visual Capitalist, Україна належить до країн із найвищими вимогами до результату теоретичного іспиту на посвідчення водія категорії B. Автори використали дані AutoviaTest станом на липень 2026 року та порівняли прохідні бали у 57 країнах.

Україна посіла дев’яту сходинку, але є нюанс

У таблиці Visual Capitalist Україна зазначена на дев’ятому місці з показником 90%. Однак це не означає, що український тест одноосібно є дев’ятим за складністю у світі.

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Аналогічний прохідний поріг встановлено в Іспанії, Італії, Португалії, Ісландії, Люксембурзі, Кувейті, Катарі, Сінгапурі, Латвії, Колумбії та Ліхтенштейні. Тобто Україна фактично ділить шосту позицію ще з одинадцятьма країнами, а дев’ятий номер у таблиці пояснюється послідовним розміщенням держав з однаковим результатом.

Найсуворіші вимоги встановлено у Греції. Там потрібно правильно відповісти на 29 із 30 запитань, тобто набрати майже 97%. Кандидат може дозволити собі лише одну помилку.

У Японії мінімальний результат становить 95%, а у В’єтнамі, Новій Зеландії та Австралії потрібно набрати 91%. Після великої групи країн із порогом 90% розташувалися Нідерланди, Франція, Естонія, Ірландія, Андорра та Монако з показником 88%. В Ізраїлі достатньо 87%, а у Великій Британії, яка завершує топ-25, 86%.

Загалом європейські держави займають 16 із 25 позицій рейтингу, або 64%.

Як проходить теоретичний іспит в Україні

Український теоретичний іспит складається з 20 запитань, на які відводиться 20 хвилин. Кандидат може зробити не більше двох помилок. Після третьої неправильної відповіді тестування автоматично припиняється, а іспит вважається нескладеним.

Запитання розподіляються за чотирма тематичними блоками. Десять стосуються Правил дорожнього руху, чотири перевіряють знання основ безпеки руху, ще чотири присвячені будові та експлуатації транспортного засобу, а два запитання стосуються першої домедичної допомоги.

Кожне запитання фактично відповідає п’яти відсоткам результату. Тому 18 правильних відповідей дають необхідні 90%, а 17 правильних відповідей означають провалений іспит.

Правильність кожної відповіді кандидат бачить одразу. Зеленим кольором система позначає правильну відповідь, червоним неправильну, а сірим запитання, на яке ще не відповіли. До пропущеного завдання можна повернутися, якщо залишився час.

Високий прохідний бал не означає найскладніші запитання

Рейтинг Visual Capitalist порівнює лише мінімальну частку правильних відповідей. Він не враховує складність формулювань, кількість варіантів відповіді, доступний час, розмір загальної бази завдань, порядок перескладання та вимоги до практичного іспиту.

Наприклад, 90% у тесті з 20 запитань і 90% у тесті з 50 завдань формально виглядають однаково. Але в першому випадку одна помилка одразу забирає п’ять відсоткових пунктів, тоді як у другому лише два.

Лише кожен п’ятий українець складає теорію з першої спроби

Суворість українського тесту підтверджує реальна статистика. Упродовж 2025 року сервісні центри МВС провели 638 071 теоретичний іспит. З першої спроби успішний результат показали 145 058 кандидатів, або 22,7%.

На початку 2026 року ситуація майже не змінилася. Із приблизно 50 тисяч теоретичних іспитів успішним з першої спроби був лише кожен п’ятий. Серед кандидатів, які готувалися самостійно, показник становив 21,2%, а серед випускників автошкіл 19,9%.

Різниця між двома способами підготовки виявилася мінімальною. Це свідчить, що вирішальне значення має не сам формат навчання, а те, наскільки системно кандидат вивчає правила та опрацьовує офіційні екзаменаційні завдання.

Раніше Auto24 вже розповідав, чому шанси скласти теоретичний і практичний іспити з першої спроби залишаються невисокими, а також розбирав типові помилки кандидатів під час тестування.

Складати теорію можна без навчання в автошколі

Майбутній водій може самостійно підготуватися до теоретичного іспиту. Проходити теоретичний курс в автошколі для допуску до тестування не обов’язково. Водночас практичну підготовку після успішного складання теорії потрібно пройти в акредитованому навчальному закладі.

Станом на вересень 2026 року теоретичний і практичний іспити проводяться особисто у сервісних центрах МВС. Auto24 детально пояснював, де складають водійські іспити та чому повноцінний онлайн-формат поки не запрацював.

Під час теоретичного тестування використовують Face ID, відеоспостереження із записом звуку та захищене програмне забезпечення. Це має унеможливити сторонні підказки й використання заборонених пристроїв.

Іспит коштує 250 гривень без урахування можливої банківської комісії. Якщо кандидат не склав тест, повторна спроба доступна через десять календарних днів. Кількість спроб не обмежена.

Успішний результат теоретичного іспиту діє один рік. За цей час необхідно пройти практичну підготовку та скласти іспит з водіння. Перелік документів і актуальні тарифи Auto24 зібрав у детальній інструкції для кандидатів у водії у 2026 році.

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