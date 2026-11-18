Українська оборонна компанія DevDroid запустила в серійне виробництво ударний наземний роботизований комплекс Shumer. Як видно у відео на ФБ-сторінці розробника, він оснащений бойовим модулем із туреллю під два автомати АК-74 або AR-15. Про таке озброєння виробник підтвердив у профільному виданні "Оборонка".

Комплекс розробили для облаштування засідок проти російської піхоти, протидії проникненню штурмових груп противника та знищення дронів-"ждунів".

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У "вільному полюванні" ходитиме довго

За даними виробника, наземний роботизований комплекс здатний пройти до 30 кілометрів на одному заряді акумулятора.

Shumer (див. відео нижче) обладнаний денною та тепловізійною камерами. Бойовий модуль також має функції штучного інтелекту, які дають змогу виявляти живу силу на відстані до 300 метрів.

Зокрема, комплекс здатний автономно утримувати ціль і подавати відповідний сигнал оператору.

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Скільки коштує ударний робот Shumer

Вартість повного комплексу становить 390 тисяч гривень. За інформацією DevDroid, ціна розподіляється так:

220 тисяч гривень – наземний роботизований комплекс;

– наземний роботизований комплекс; 170 тисяч гривень – бойовий модуль із тепловізором і туреллю під два автомати.

Таким чином, бойовий модуль становить значну частину загальної вартості системи.