Українці масово переходять на гібридні авто: що купували у другому кварталі 2026 року

За даними Інституту досліджень авторинку, у квітні-червні 2026 року в Україні було зареєстровано майже 17 тисяч гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Це один із найкращих результатів за всю історію сегмента та ще одне підтвердження того, що український покупець дедалі частіше керується прагматичними міркуваннями.

Toyota продовжує диктувати правила гри

На ринку нових гібридів майже беззаперечним лідером залишається Toyota. Одразу чотири моделі японського бренду увійшли до першої десятки.

Найпопулярнішим новим гібридом кварталу став Toyota RAV4 із результатом 635 реєстрацій. Друге місце посів Toyota Yaris Cross (343 автомобілі), а третє — Nissan Qashqai (314).

До першої п'ятірки також увійшли Nissan X-Trail (284) та Audi Q8 (191), що підтверджує зростаючий попит не лише на масові моделі, а й на дорогі гібридні кросовери.

Цікавим сигналом стало й потрапляння до топ-10 китайського BYD Song L (181 автомобіль). Ще кілька років тому китайські бренди практично були відсутні у цьому сегменті українського ринку.

Вторинний ринок зростає ще швидше

Найбільший попит традиційно припадає на автомобілі з пробігом.

Тут беззаперечним фаворитом також став Toyota RAV4 — 782 реєстрації. Далі розташувалися Toyota Camry (594) та Ford Fusion (542), популярність якого багато в чому забезпечує імпорт зі страхових аукціонів США.

До десятки найпопулярніших також увійшли Toyota Prius, Ford Escape/Kuga, BMW X5, Kia Niro, Chevrolet Volt, Mitsubishi Outlander та Ford C-Max.

Фактично всі ці автомобілі давно мають репутацію моделей із невеликою витратою пального, доступним сервісом та високою ліквідністю на вторинному ринку.

Високі ціни на пальне змінили поведінку покупців

Попит на гібриди став логічною реакцією на економічні реалії другого кварталу.

Більшу частину весни та початку літа українські АЗС працювали з рекордно високими цінами на бензин і дизельне пальне. Хоча світові ціни на нафту почали знижуватися, українські водії відчули це лише наприкінці червня.

У таких умовах автомобілі, здатні витрачати 4–6 літрів пального на 100 кілометрів без необхідності підзарядки, стали одним із найраціональніших варіантів покупки.

Чому українці дедалі частіше обирають саме гібриди

Якщо ще кілька років тому вибір часто відбувався між бензином і дизелем, то сьогодні дедалі більше покупців порівнюють електромобілі та гібриди.

Саме тут останні мають кілька суттєвих переваг.

По-перше, класичний гібрид не потребує зарядної інфраструктури. Для більшості українців, які живуть у багатоповерхівках, це залишається одним із головних аргументів.

По-друге, гібрид не залежить від стабільності електропостачання. Навіть за відсутності можливості заряджання автомобіль продовжує працювати у звичному режимі.

По-третє, такі автомобілі практично не мають обмежень щодо запасу ходу. Це особливо важливо для міжміських поїздок, де час у дорозі та швидкість заправки залишаються вирішальними.

Електромобілі не програли — але конкуренція посилилася

Стрімке зростання популярності гібридів не означає втрати інтересу до електромобілів. Швидше, ринок переходить у нову фазу розвитку.

Після скасування окремих податкових пільг та на тлі подорожчання швидкісної зарядки частина потенційних покупців BEV почала розглядати гібриди як компромісне рішення. Вони забезпечують майже таку саму економію пального у міському циклі, але не вимагають зміни звичок користування автомобілем.

Саме тому гібриди сьогодні стали одним із найбільш збалансованих сегментів українського ринку. Вони поєднують невелику витрату пального, високу автономність, відсутність залежності від зарядної інфраструктури та хорошу ліквідність на вторинному ринку. З огляду на нинішні економічні умови, саме така комбінація дедалі частіше визначає вибір українських автомобілістів.