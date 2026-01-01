Українці пересіли з універсалів на кросовери: як змінився імпорт за п'ять років

Такі зміни показало порівняння Інституту досліджень авторинку за однакові періоди 2021 та 2026 років - з 1 січня до 30 серпня. Якщо у 2021 році головним джерелом поповнення ринку був масовий імпорт уживаних машин, то тепер українці дедалі частіше вибирають автомобілі, які вже кілька років перебувають у країні.

Внутрішній ринок майже не скоротився, а імпорт упав удвічі

У перші вісім місяців 2021 року в Україні відбулося близько 585 тисяч внутрішніх перепродажів уживаних легковиків. У 2026 році за той самий період - уже майже 596 тисяч. Тобто внутрішній вторинний ринок не лише не зменшився, а навіть трохи виріс.

З імпортом ситуація протилежна. У 2021 році українці вперше зареєстрували понад 308 тисяч уживаних автомобілів, привезених з-за кордону. У 2026 році - приблизно 159 тисяч. Отже, за п'ять років цей сегмент скоротився майже вдвічі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Через це сам український авторинок став значно більше залежати від уже сформованого парку. Якщо у 2021 році внутрішні перепродажі давали близько 61% основних операцій із легковиками, то тепер їхня частка наблизилася до трьох чвертей.

Auto24 уже аналізував внутрішній вторинний ринок у серпні 2026 року. Тоді лідерами залишалися Volkswagen Passat, ZAZ/Daewoo Lanos, Skoda Octavia та Volkswagen Golf, тобто старий масовий парк усе ще активно переходить від одного власника до іншого.

Авторинок сильно залежав від законів і податкових пільг

Порівнювати тільки 2021 і 2026 роки без контексту було б неправильно, адже за цей час імпорт кілька разів змінювався стрибками через рішення держави.

Один із великих піків припав на 2019 рік, коли почалося масове розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації після зміни формули акцизу.

Наступний різкий стрибок стався у 2022 році під час пільгового розмитнення. Лише у травні та червні того року вперше зареєстрували майже 170 тисяч уживаних імпортованих легковиків.

Ще один показовий приклад - електромобілі наприкінці 2025 року. Перед поверненням ПДВ українці масово оформлювали машини заздалегідь, тому в грудні кількість перших реєстрацій BEV різко злетіла, а вже у січні 2026 року обвалилася.

Тобто окремі місячні рекорди не завжди означають справжнє довгострокове зростання або падіння попиту.

Passat і Golf уже не домінують так, як п'ять років тому

Найцікавіша зміна відбулася не лише в обсягах, а й у модельному складі імпорту. У 2021 році українці масово везли звичні європейські моделі - Volkswagen Passat, Golf та Skoda Octavia. Вони й зараз залишаються популярними, але їхня частка помітно зменшилася.

Наприклад, частка Volkswagen Passat серед імпортованих уживаних машин скоротилася з 5,39% у 2021 році до 2,06% у 2026-му. У Skoda Octavia - з 4,55% до 3,12%.

Golf також уже не має того домінування, яке було кілька років тому, хоча все ще залишається однією з наймасовіших моделей. За підсумками першого півріччя 2026 року він навіть очолив рейтинг усього вживаного імпорту. Auto24 писав, що за шість місяців в Україну ввезли понад 5,1 тисячі Volkswagen Golf.

Tiguan виріс майже вчетверо

На місце традиційних седанів, хетчбеків та універсалів дедалі активніше приходять кросовери.

Частка Volkswagen Tiguan серед імпортованих уживаних авто зросла з 1,03% у 2021 році до 3,94% у 2026-му. Причому це не просто ефект меншого загального ринку. У реальних цифрах Tiguan також виріс: у 2021 році ввезли трохи більше трьох тисяч таких автомобілів, а у 2026-му - понад шість тисяч.

Це добре збігається з поточними рейтингами. Auto24 називав Tiguan найпопулярнішим імпортованим уживаним кросовером 2026 року, де він випередив Audi Q5 та Nissan Rogue.

Audi Q5 виріс більш ніж у шість разів

Ще сильніше змінилася позиція Audi Q5. У 2021 році на нього припадало лише 0,52% вживаного імпорту, а у 2026 році - уже 3,41%. Кількість таких машин зросла приблизно з 1,6 тисячі до 5,4 тисячі.

Це показує ще одну особливість нового українського ринку: покупці дедалі частіше обирають старший преміальний кросовер замість простішої легкової моделі того самого бюджету.

У загальному рейтингу SUV Audi Q5 стабільно тримається одразу за Tiguan. Auto24 ще навесні відзначав Q5 серед найпопулярніших вживаних кросоверів, які ввозять в Україну.

Американські моделі стали значно помітнішими

Разом із кросоверами посилився і північноамериканський напрямок.

У 2021 році автомобілі, виготовлені у США, Канаді або Мексиці, формували трохи більше 23% вживаного імпорту. У 2026 році їхня частка перевищила 29%.

Це добре видно за конкретними моделями. Nissan Rogue, Ford Escape, Tesla Model 3 та Model Y стали значно помітнішими у рейтингах.

Причому імпорт із Північної Америки в середньому молодший. Медіанний вік таких машин становить близько шести років, тоді як автомобілі європейського виробництва, які ввозять в Україну, мають медіанний вік близько 12 років.

Для покупця це означає можливість отримати молодшу машину, але часто з історією страхового аукціону та ремонту після ДТП.

Tesla Model Y за п'ять років пройшла шлях від екзотики до масового імпорту

Найяскравіше зміни ринку видно на прикладі Tesla. У 2021 році частка Model Y серед вживаного імпорту становила лише близько 0,02%. За перші вісім місяців 2026 року - уже 1,54%.

У абсолютних цифрах це перехід від кількох десятків автомобілів до понад 2,4 тисячі. Model 3 теж виросла: з 0,16% до 1,41%.

Auto24 писав, що серед уживаних електромобілів у 2026 році Tesla Model Y стала лідером із результатом понад 2,4 тисячі машин, випередивши Nissan Leaf і Tesla Model 3.

Електромобілі вже не можна назвати нішевими

Ще п'ять років тому електромобілі та гібриди разом давали лише близько 2,6% усіх основних реєстраційних операцій із легковиками. У 2026 році їхня сумарна частка зросла вже до 12,8%.

Тобто приблизно кожна восьма операція на ринку тепер припадає на автомобіль із електрифікованою силовою установкою.

Особливо високою залишається частка BEV у вживаному імпорті. Auto24 писав, що у серпні 2026 року електромобілі займали вже 17% усіх перших реєстрацій імпортованих уживаних машин.

Внутрішній автопарк став старшим

Є ще одна зміна, яка не так помітна у рейтингах моделей. У 2021 році медіанний вік автомобіля під час внутрішнього перепродажу становив близько 13 років. У 2026 році - вже 16 років.

Це логічний наслідок того, що імпорт новіших автомобілів скоротився, а машини, які вже є в Україні, продовжують експлуатувати довше. При цьому сам імпорт не постарів. Навпаки, медіанний вік ввезеного автомобіля трохи зменшився - приблизно з 10 до 9 років.

Отже, нових машин із-за кордону стало значно менше, але ті, які все ж привозять, у середньому трохи молодші.

Кросовери вже остаточно стали головним форматом

Зміна модних моделей на Tiguan, Q5, Rogue та Escape є частиною значно ширшої тенденції.

Auto24 аналізував структуру українського ринку кросоверів, і на початку 2026 року SUV уже займали понад половину імпорту вживаних машин та понад 80% продажів нових легковиків.

Тому падіння частки Passat чи Golf не означає, що українці просто перестали любити Volkswagen. Покупець усе частіше обирає інший тип кузова тієї самої марки - умовно Tiguan замість Passat.

Чому автомобілі зі США стали привабливішими

Однією з причин зміни структури імпорту залишається ціна закупівлі.

Американський страховий аукціон часто дозволяє придбати молодший автомобіль дешевше, ніж аналогічну цілу машину в Європі. Звісно, до ставки потрібно додати доставку, аукціонні збори, ремонт і розмитнення.

Але сама схема витрат досить прогнозована, особливо для компаній, які регулярно працюють із Copart та IAAI.

У Європі автомобіль може бути цілим і не потребувати кузовного ремонту, однак закупівельна ціна часто вища, а економіка ввезення більше залежить від митної оцінки та конкретної пропозиції.

Що змінилося для покупця

П'ять років тому типовий вибір уживаного імпорту значно частіше складався з Golf, Passat, Octavia, Megane або інших європейських легковиків.

Сьогодні покупець у тому самому бюджеті дедалі частіше дивиться на Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape або Tesla.

При цьому значна частина ринку взагалі вже не пов'язана з новим імпортом. Найбільший вибір формується серед машин, які давно перебувають в Україні та переходять від одного власника до іншого.

Тому під час купівлі дедалі важливішою стає не лише країна походження, а реальна історія конкретного автомобіля: скільки років він уже їздить Україною, чи був у ДТП, як його ремонтували, який у нього пробіг та наскільки регулярно його обслуговували.

Авторинок став не просто меншим, а зовсім іншим

Якщо дивитися лише на загальну кількість операцій, можна зробити простий висновок: український авторинок за п'ять років скоротився.

Але важливіше те, що він перебудувався. Імпорт уживаних машин майже впав удвічі, внутрішній ринок залишився дуже активним, парк став старшим, а структура імпорту змістилася від класичних європейських легковиків до SUV, автомобілів із Північної Америки та електромобілів.

Саме тому автомобіль, який був очевидним вибором у 2021 році, у 2026-му вже може виглядати зовсім інакше на фоні конкурентів. Passat і Golf нікуди не зникли, але поряд із ними тепер стоять Tiguan, Q5, Rogue, Escape та Tesla Model Y - моделі, які п'ять років тому займали зовсім інше місце на українському ринку.