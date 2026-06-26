Українці почали масово купувати надпотужні авто понад 400 кінських сил: де на них їздити

За даними Інституту досліджень авторинку, структура потужності українського автопарку швидко змінюється. Електромобілі та нові китайські моделі демократизували високу динаміку: сотні кінських сил тепер доступні не лише власникам Ferrari чи Porsche, а й покупцям звичайних кросоверів для щоденних поїздок.

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Старий автопарк живе у світі 100–150 кінських сил

Щоб зрозуміти масштаб змін, треба подивитися на основу українського авторинку — автомобілі віком від шести років і старші. За останні п’ять місяців таких машин було майже 230 тисяч. Це абсолютна більшість ринку.

У цьому сегменті досі панує класична логіка двигуна внутрішнього згоряння. Потужність тут напряму пов’язана з об’ємом мотора, витратою пального, акцизами, вартістю ремонту та страхом перед дорогим обслуговуванням.

Понад 80% автомобілів цієї вікової групи мають потужність до 150 кВт, тобто до 204 к.с. Це звичний український автомобільний світ: дизельні Renault Megane, Volkswagen Caddy, Skoda Octavia, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Volkswagen Passat та інші масові моделі.

Найпопулярніша позначка — близько 80 кВт, або 109 к.с. Таких авто зафіксовано понад 34 тисячі. Це справжня народна зона, де кожна кінська сила має бути виправдана витратою пального, ресурсом і ціною сервісу.

Далі йдуть автомобілі потужністю близько 70 кВт, або 95 к.с. Це нижній поріг утилітарності: машина не для емоцій, а для простого пересування.

Стабільними залишаються також діапазони 100, 110 і 130 кВт — приблизно від 136 до 177 к.с. Це класичний середній клас із дволітровими дизелями, турбованими бензиновими моторами та популярними кросоверами.

Для старшого автопарку потужність понад 300 кВт, тобто понад 408 к.с., залишається майже екзотикою. Таких машин лише близько 1,3% у масиві. Раніше це був світ дорогого бензину, великих моторів, преміального сервісу і дуже обмеженого кола власників.

Свіжі авто зламали стару логіку

У сегменті автомобілів віком до п’яти років ситуація зовсім інша. Саме тут видно справжній технологічний злам.

За досліджуваний період таких авто було 76,6 тисячі. І серед них частка машин потужністю понад 300 кВт уже становить 11,38%. Іншими словами, кожне дев’яте свіже авто в Україні має понад 408 к.с.

Ще кілька років тому такі цифри асоціювалися з дорогими спорткарами, великими AMG, BMW M, Porsche або американськими V8. Тепер це може бути звичайна Tesla Model Y, на якій їздять на роботу, у супермаркет або забирають дітей зі школи.

Причина проста: електромобілі змінили економіку потужності. У класичному ДВЗ кожна додаткова “кінська сила” вимагала більшого двигуна, складнішої техніки, вищої витрати пального і дорожчого сервісу. В електромобілі потужність додається простіше: батарея, електромотори, інвертори — і сімейний кросовер отримує динаміку, яка ще недавно була фантастикою.

400 к.с. стали буденністю

На графіку свіжих авто добре видно нову реальність. Біля позначки 310 кВт, тобто приблизно 421 к.с., виникає великий пік — близько двох тисяч машин. Це переважно двомоторні електромобілі, насамперед Tesla.

Ще цікавіші цифри видно у верхній частині діапазону. За п’ять місяців на український ринок зайшло 420 авто потужністю близько 580 кВт, тобто майже 790 к.с. Ще 274 машини мають понад 600 кВт.

Раніше автомобіль із потужністю під 800 к.с. був подією навіть для великого міста. Його фотографували, обговорювали й знали власника. Тепер такі машини поступово стають елементом звичайного міського трафіку.

Це не означає, що всі їхні власники ганяють вулицями. Навпаки, головна зміна саме в тому, що надпотужність перестала бути синонімом агресивного спорткара. Вона стала побічним ефектом сучасної електричної архітектури.

Tesla змінила уявлення про швидкість

Топ моделей потужністю понад 300 кВт добре показує, хто саме зламав стару ієрархію.

Лідером є Tesla Model Y. Це сімейний кросовер, який за форматом ближчий до практичного щоденного авто, ніж до спорткара. Але за динамікою він легко заходить на територію машин, які ще недавно вважалися еталоном швидкості.

Далі йде Tesla Model 3 — фактично наймасовіший квиток у світ 400+ кінських сил. Вона зробила високу динаміку доступною не для мільйонерів, а для значно ширшої аудиторії.

Tesla Model S залишається флагманом і символом електричної швидкості. Tesla Model X переносить цю логіку у великий сімейний кросовер.

До електричної хвилі активно приєднуються китайські моделі. BYD Leopard 3, Zeekr 001 та Zeekr 7X показують, що Китай уже конкурує не лише ціною, а й технологіями, динамікою та оснащенням.

На цьому фоні класичний бензиновий преміум виглядає вже не таким беззаперечним. Mercedes-Benz S-Class і Porsche Cayenne ще залишаються в топі, але вони більше не диктують правила гри. Їх тіснять електромобілі, які дають більше потужності за менші експлуатаційні витрати.

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Суперкар став сімейним транспортом

Найцікавіше у цьому процесі — не сама потужність, а її буденність.

Раніше 500–600 к.с. означали низький кузов, жорстку підвіску, двоє дверей, шалений звук вихлопу і дуже дорогу страховку. Тепер це може бути тихий електричний кросовер із дитячим кріслом на задньому сидінні.

Автомобіль, який розганяється до 100 км/год за кілька секунд, більше не обов’язково купують для треку чи демонстрації статусу. Його можуть обрати через просторий салон, великий багажник, повний привід, низьку вартість зарядки та сучасну електроніку.

Саме це і є головним зламом. Потужність перестала бути окремою розкішшю. Вона стала вбудованою характеристикою нової технологічної платформи.

Дорожня політика залишилася в минулому

На цьому фоні українська дорожня політика виглядає все більш архаїчною. Автомобільний парк змінюється швидше, ніж держава встигає оновлювати логіку управління дорожнім рухом.

У владі знову говорять про підвищення штрафів за перевищення швидкості та жорсткішу градацію покарань. Формально це подається як боротьба за безпеку. Але проблема в тому, що самі штрафи не створюють сучасної інфраструктури.

Коли на дорогах з’являється дедалі більше автомобілів із потужністю понад 400 к.с., відповідь не може зводитися лише до знаків “40” і камер. Потужніші авто потребують не вседозволеності, а зрозумілих, логічних і безпечних умов руху.

Йдеться про якісні магістралі, фізичне розділення зустрічних потоків, сучасні розв’язки, об’їзди населених пунктів, безпечні переходи, прогнозовані швидкісні режими та дороги, на яких обмеження відповідають реальній геометрії й ризикам.

Потужність — це не лише про швидкість

Важливо не плутати потужність із небезпекою. Надпотужний автомобіль може бути небезпечним у руках безвідповідального водія. Але сама по собі висока потужність у сучасному авто не є злом.

Миттєвий крутний момент електромотора дозволяє швидко і безпечно завершити обгін. Низький центр ваги через батарею покращує стійкість. Системи стабілізації, автоматичного гальмування, утримання в смузі, радари й камери зменшують ризик людської помилки.

Сучасне авто стало не лише швидшим, а й розумнішим. Воно краще гальмує, краще тримається дороги і частіше може попередити водія про небезпеку.

Але ці переваги працюють повноцінно лише там, де інфраструктура не суперечить здоровому глузду. Якщо сучасний електромобіль із десятком асистентів їде дорогою з поганою розміткою, раптовими обмеженнями, нелогічними знаками й небезпечними перехрестями, технології не компенсують системні проблеми.

Країна купила Airbus, але тягне його трактором

Нинішня ситуація нагадує дивний експеримент. Українці масово купують автомобілі нового технологічного покоління, але дорожня система все ще намагається керувати ними інструментами епохи “Жигулів” і “Волг”.

Це схоже на те, ніби країна купила сучасний Airbus, але замість злітної смуги вирішила тягнути його трактором по траві. Формально швидкість невелика, отже “безпечно”. Але сам підхід абсурдний.

Так само і з дорогами. Неможливо нескінченно стримувати технологічний розвиток знаками та штрафами. Потрібно створювати середовище, у якому сучасний транспорт може рухатися швидко там, де це безпечно, і повільно там, де справді є ризики.

Безпека — це не лише покарання. Це інженерія, планування, логіка руху, освітлення, розмітка, відбійники, розділення потоків і якісна організація простору.

Що це означає для України